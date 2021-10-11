颱風圓規強風襲擊路樹傾倒　羅東警冒雨聯合吊臂車排除事故

記者陳豐德／宜蘭報導

颱風圓規持續逼近、強風肆虐台灣東半部，宜蘭羅東鎮中山路與191縣道路口11日就分別發生路樹倒塌狀況， 羅東警分局的開羅派出所與五結分駐所接獲消息後，到場緊急協助交管，由於路樹較重搬離不易，警方還請落過的吊臂車協助，才順利恢復道路通行。

▲羅東路樹因為颱風圓規強風襲來而傾倒。（圖／記者陳豐德翻攝）



開羅派出所於11時許接獲民眾報案，羅東鎮中山路與191線道路口有路樹傾倒，隨即派遣警員曾亦聖、陳志杰到場察看，發現路樹因連日風雨而傾倒，並占用車道而影響交通，員警為了避免往來車輛發生意外，立即先將路樹抬離車道，並拉起封鎖線於現場警戒及交管，提醒用路人及避免往來車輛強行通過衍生危險。

五結分駐所也在10時許獲報191縣道有另一件路樹傾倒，警員戴佳錫前往察看後，發現傾倒的路樹占用道路有妨礙交通情形，戴員立即在現場擺放三角錐，並將巡邏車停到後方保持安全距離警戒；由於路樹較重，洽好路過吊臂車熱心司機願意協助，操作吊臂將路樹移到安全地點，約50分鐘後將傾倒之路樹排除，恢復道路交通通行。

羅東分局呼籲用路人，目前颱風外圍環流仍有可能發生局部大雨，行經有路樹或近山區路段，務必減速慢行保持適當行車距離，注意自身行車安全。若民眾發現任何災情或需警方協助時，請直接撥打110報案，避免遭受嚴重損害。

▼員警合力將路樹搬離。（圖／記者陳豐德翻攝）



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