無罩醉男自助餐店「討公道」爆全武行　老闆傻眼：根本不認識他

記者邱中岳／台北報導

北市文山一分局在8日晚上接獲通報，有民眾在1家自助餐店門口發生糾紛，雙方還拉扯對方衣領大打出手，最後警方到場發現其中1人酒氣濃厚，隨即將人帶回派出所保護管束，最後2人均不提告保留追訴權。

警方調查，51歲的呂姓男子，在木柵路二段經營自助餐店，但沒想到8日下午5時許剛開店沒多久，52歲的王姓男子竟然衝到自助餐店門口咆哮，最後呂姓老闆出面制止，雙方一言不合大打出手。

▲男子不滿曾被老闆嗆聲，酒後跑到自助餐店理論與老闆大打出手。（圖／記者邱中岳翻攝）

2人在店門口爆發衝突，互拉對方衣領爆發肢體衝突，最後警方獲報後將2人分開，但卻在王男身上聞到濃厚的酒味，且王男還是不斷的掙扎，最後將王帶回派出所保護管束。

雙方事後不願提告，僅保留法律追訴權，但王男則表示，因為之前到自助餐店消費，有跟呂姓老闆起衝突，所以才會在8日晚上，喝完酒之後跑去找呂姓老闆討公道，但呂老闆則堅稱：我根本不認識他。

▲警方到場男子仍不願意配合，最後警方強勢作為，才將王姓男子帶回去保護管束。（圖／記者邱中岳翻攝）

王姓男子酒醉後跑到自助餐店理論，當場在現場胡言亂語，與店老闆大打出手，雙方爆發激烈拉扯，最後被警方帶回保護管束，且當時根本沒戴口罩部分，也將蒐證送相關單位裁處。

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