搭捷運火氣大　肢體衝突、噴辣椒水...近1年傷害案達56件

記者張君豪／台北報導

台北市捷運警察隊表示：台灣COVID-19疫情趨緩穩定，雙北市捷運旅運量陸續回流，大量通勤旅客頻繁在捷運各線車廂移動，民眾通勤上下班尖峰時間，人潮擁擠難免常有肢體碰撞衝突事件發生，上月9月19日台電大樓站乘客因上下車踩到腳引發口角，憤而持刀恐嚇案件，造成捷運列車延誤影響眾多乘客權益，當事人甚至遭移送法辦將面對後續法律追訴、警方呼籲民眾理性通勤切莫引發衝突。

▲疫情趨緩捷運通勤量大，民眾爆發衝突時有所聞。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

根據台北市捷運警察隊大數據分析統計，近1年來捷運系統內因細故釀成糾紛、衍生傷害之案件多達56件、占全部刑案發生件數的11.29％。警方分析案件最常見發生模式，多半是旅客趕時間發生肢體碰撞，引發不滿進而發生口角，爆發衝突大打出手，甚至有使用辣椒水攻擊對方。

或民眾因上下班尖峰時間人潮多，進出車廂產生推擠行駛晃動發生磨擦、占用博愛座或未戴口罩遭勸阻，或手機播放音量或交談聲音過大，干擾其他旅客等狀況，引發彼此不滿拳腳相向，導致雙方互告傷害、恐嚇等各類衝突案例。

例如9月25日往淡水方向列車上，一名女乘客因其隨身背包不小心碰到身旁乘客，引起其不滿，用力捶打該背包數下回應，導致該名女子左手臂舊傷復發，雙方引發口角，乘客無奈報警，捷運公司保全、捷警隊員到場處理。

捷警隊藉著上述案例呼籲市民，搭乘捷運時應平心靜氣，遇事時務必冷靜面對，可以按下車廂門邊紅色緊急按鈕，請站務人員協助處理，藉由警察調閱影像還原事發現場，釐清責任，並以同理心及彼此體諒包容的心態來化解糾紛。

【其他新聞】

►推特驚見2交警下崗「口愛」 臂章號碼查出是他…警政署回應了

►E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」



►獨／直擊「左撇子」又被抓了！網售大麻CBD製品 最重可判囚7年