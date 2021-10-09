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連9天零確診「卻因打疫苗出事」　醫曝八大行業開放最壞劇本

▲▼金錢豹雖然轉型自助式，但讓朝聖者碰壁，因為採預約制，而且查號台未登記電話號碼。（圖／記者鄧木卿攝）

▲金錢豹轉型自助式KTV。（圖／記者鄧木卿攝）

記者劉維榛／綜合報導

自9月30日零確診，統計至8日「已連9天+0」，見證台灣防疫奇蹟！不過，衛福部草屯療養院醫師沈政男提到「本土2隱憂」，首先是國中女學生施打BNT後，出現心肌炎必須裝裝葉克膜治療的首例；第二則是八大行業開放後的「最壞劇本」，引人擔憂！

針對桃園一名國中女學生9月24日接種BNT，豈料打完12天後，她於10月5日出現高燒症狀，家長先帶去診所治療後，緊急轉至大型醫院救治，最終確診心肌炎，院方緊急替她加掛葉克膜治療，所幸目前女學生情況好轉。

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對此，沈政男在臉書發表看法，「疫情根本是零，卻因為打疫苗而出事，實在令人無言。總之，當局該不該讓青少年打疫苗、個別青少年該不該打BNT，我都已經完整清楚且詳盡表達我的立場了，自認已經盡到醫者與知識份子的責任了。」

沈政男也轉述新英格蘭期刊，「有兩篇mRNA疫苗引發心肌炎的文章，都是大規模實打後的數據，簡言之，跟大家已知差不多，也就是發生率約十萬分之一到二，大都是第二劑、青少年，而且大都是輕症。但你看，台灣卻是第一劑、青少女，而且已裝上葉克膜。」

▲學生施打BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲女學生施打BNT疫苗，出現心肌炎。（示意圖／記者林敬旻攝）

話鋒一轉，對於八大行業開放也劃上問號，沈政男說，「今天（10月8日）新增0例，現在大概沒人不相信台灣已經清零了吧」，如果疫情鬆綁至一級，而一劑覆蓋率達七成，「某某八大行業都有戴口罩，那麼如果有人到裡頭消費，結果把病毒散播出去！」

沈政男指出，「而這些案例因為疫苗覆蓋率之故，很多是極輕症，於是不會就診，或者就診了醫生也不會懷疑是染疫，因為已經清零了，如此一來，假使放了兩個禮拜才發現疫情，將會造成多少人感染？如果放了一個月呢？」而這還是最好的劇本。

至於最壞的劇本，沈政男表示，「就是娛樂場所不守規定，大家一關起門就把口罩脫下，或者在裡頭吃飯喝酒，那又會釀成怎樣的疫情？」文末，沈政男深深警告，「台灣似乎沒有這樣的推演能力，於是只能「滾動式檢討」，也就是跟草履蟲一樣，採取試誤學習，亦即踢到鐵板就趕快退回來，否則就緩步前進。本來說是六成覆蓋率以後考慮解封，現在改成七成，其實都是想當然爾。」

▼脫口罩飲酒作樂，讓沈政男擔憂「會釀成怎樣的疫情？」（圖／記者張一中攝）

酒店妹示意圖。（圖／記者張一中攝）

►本文獲得沈政男醫師授權。

►平口褲竟然「涼涼的」！

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