姊弟「連假最後一天」29F跳下雙亡　留絕望遺書：不想寫作業了

▲2孩子墜樓身亡，遺書提到不想寫作業了。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者鄭思楠／綜合報導

10月7日是大陸十一長假最後一天，江西省豐城市孫渡街道日前發生一起墜亡事件，死者為2名小孩。網傳通報顯示，當天17點50左右，有人發現2小孩躺在地上並報警。經勘查，在其中一墜樓小孩臥室發現疑似2人遺書，初步分析為跳樓自殺。

據《九派新聞》報導，網傳通報顯示，事發10月7日傍晚，豐城市孫渡街道某小區有2名小孩墜樓。

網傳通報稱，兩名墜樓人員為姊弟，家住29層。姊姊12歲，弟弟10歲。10月7日下午17點30分許，兩姊弟吃完飯在次臥看電視，其奶奶在廚房洗碗，當時家中只有3人。

據悉，2名孩子的遺書均提到遺物處置及希望以後不要寫作業等。

10月8日，豐城市公安局一工作人員向表示，只知道有2個小孩從樓上掉下來，「具體的情況不清楚，要問辦案警員。」

孫渡街道辦回應，此事非刑事案件，排除他殺。一工作人員指出，「今天有開會討論此事，聽說是自殺的，有留遺書。」

豐城市人民醫院一工作人員也透露，這2名墜樓的小孩有送到他們這救治。急診科一工作人員表示，二人送來醫院的時候，均已無生命徵象。

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