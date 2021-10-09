　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍悄悄駐台「早不是秘密」？　英媒3點分析：關鍵是曝光時機

▲▼美國海軍陸戰隊CH-53E「超級種馬」（Super Stallion）大型直升機。（圖／達志影像／美聯社）

▲五角大廈文件顯示，至少有23名美軍陸戰隊成員常態性駐台。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

「華爾街日報」7日報導，美軍秘密駐台訓練國軍已至少一年。「經濟學人」等英國媒體今天指出，美軍有人員派駐台灣早已不是秘密，此時曝光則有向台灣表達支持的意味。

「華爾街日報」援引未具名官員說法報導，美軍特種作戰及支援部隊約20多名成員駐台訓練中華民國陸軍小型分隊，美軍陸戰隊則與中華民國海軍從事小艇訓練。官員說，美軍已在台採輪調模式運作至少一年。

「經濟學人」（The Economist）期刊今天指出，美國1979年與北京當局建立正式外交關係，同時通過「台灣關係法」，條文要求美國政府出售「防衛性武器」給台灣，此後美國就未曾在台灣大規模駐軍。

不過，這並不意味台灣境內完全沒有美國軍方人員。美國在台協會（AIT）台北辦事處2019年即透過發言人證實，辦事處2005年起就有涵蓋陸、海、空、陸戰隊等軍種的美國現役軍人派駐。美國在全球各地的大使館一向由陸戰隊負責維安。

此外，五角大廈一份定期更新的文件顯示，至今年6月30日止，有23名陸戰隊員、2名海軍、5名空軍「常態」派駐台灣。有更多軍方人員是短期訪問台灣。一名消息人士曾在2018年告訴「經濟學人」，每年有3500至4000名五角大廈官員訪台。

「經濟學人」指出，美軍在台協助台灣軍方提升戰力稱不上是新發現。美國有多筆對台軍售案，相關武器需經訓練才能正確維護和操作；台灣媒體也不時傳出美軍在台協訓的消息。一名知情人士曾表示，美軍特種部隊在台訓練國軍多年。

不過，「華爾街日報」的報導發布時間敏感，正值共軍加大恫嚇台灣的力道，以及國防部長邱國正6日公開表示中共2025年將具備全面犯台能力，且屆時成本將下降。對美國政府而言，此刻發出支持台灣的訊號或許有助延長和平：未來數年，在嚇阻與挑釁間尋求微妙平衡將是區域情勢基調。

派駐東京的「泰晤士報」（The Times）亞洲新聞主編派瑞（Richard Lloyd Parry）今天撰文指出，值得注意的不是美軍派駐台灣這件事，而是消息釋出的時機有向台灣公開表達支持的意味。幾十名美軍在台從事「小艇」等訓練無法改變整體軍事平衡，而在台灣活動的中方情報人員研判早就掌握有美軍駐台。

英國廣播公司（BBC）發自台北的報導則援引未具名知情人士的說法指出，美台軍事合作訓練「一直存在」，美國官員此時透過媒體釋出相關訊息，或許是藉此試探台灣的輿論是否支持擴大培訓項目

▼美國海軍陸戰隊。（資料照／路透社）

▲▼美國海軍陸戰隊在烏克蘭參加聯合軍演。（圖／路透社）

►平口褲竟然「涼涼的」！

ET快訊
5子女吞2千萬家產　媽慘被棄公園：他們不可能丟掉我
「5長髮女抬我到水池」　男離奇失蹤12hrs：她們不讓我離開

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美軍悄悄駐台「早不是秘密」？　英媒3點分析：關鍵是曝光時機

16歲選美少女「2年光速衰老」像50歲　竟罹患全球僅200例怪病

快訊／菲律賓總統競選登記截止 「杜特蒂女兒」確定沒報名

美國就業增長不如預期但「能源股帶動」　美股早盤開高

雙寶媽付不起看診費「牙齦腫脹化膿」！絕望自拔11顆牙：終於解脫

快訊／阿富汗清真寺爆炸　已知至少100人死亡、200人受傷

美女醫師遭恐怖潑酸！前男友「扮女人」來敲門　一聲慘叫右眼失明

登《花花公子》封面！　23歲男星成首位「同志兔男郎」

「胸太大」被迫退役！巨乳女車手轉行爆紅　性感辣照狂吸200萬粉

電動車市佔近80％　這國將成全球第1個「燃油車消失」的國家

雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！

陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

用「蜜蠟除毛」清鬍鬚痛到快往生 撕一半不知所措...眼眶飆淚QQ

港男緊盯街頭正妹不慎踢到階梯　當場「大仆街」暴衝撞前方招牌XD

楊麗菁還原「醫院遭女毆打」　報案求自保：她誣指我！

王思佳產後漲奶「下樓梯要捧」XD　天天「翻起來洗」：發現新世界！

張文綺跟軍人「有私交」盼2年內嫁　心疼林依晨懷孕辛苦「想早點生」

黃秋生「每場都床戲」合作謝盈萱　跟范少勳騎車兜風..超怕喊：看前面！

美軍悄悄駐台「早不是秘密」？　英媒3點分析：關鍵是曝光時機

16歲選美少女「2年光速衰老」像50歲　竟罹患全球僅200例怪病

快訊／菲律賓總統競選登記截止 「杜特蒂女兒」確定沒報名

美國就業增長不如預期但「能源股帶動」　美股早盤開高

雙寶媽付不起看診費「牙齦腫脹化膿」！絕望自拔11顆牙：終於解脫

快訊／阿富汗清真寺爆炸　已知至少100人死亡、200人受傷

美女醫師遭恐怖潑酸！前男友「扮女人」來敲門　一聲慘叫右眼失明

登《花花公子》封面！　23歲男星成首位「同志兔男郎」

「胸太大」被迫退役！巨乳女車手轉行爆紅　性感辣照狂吸200萬粉

電動車市佔近80％　這國將成全球第1個「燃油車消失」的國家

台北女脫衣冰敷下體「抬頭驚見監視器」　醫美診所畫面曝光她怒了

張競：美軍駐台是假新聞　除非簽署「喪權辱國」的不平等條約

快訊／莫德納113萬劑抵台！凌晨1點19分降落桃園機場

美軍核潛艦霸氣破冰上浮　北極熊興奮「抱住狂舔」

美軍悄悄駐台「早不是秘密」？　英媒3點分析：關鍵是曝光時機

民眾檢舉項目剩46條「不包括紅黃線違停」！網看傻：那幹嘛劃線？

台灣打疫苗死亡數超過染疫亡！微博熱搜引2.9億閱讀　陸網友大驚

飛機座位代碼有秘密「一個字母消失了」　網見原因讚翻：有智慧！

16歲選美少女「2年光速衰老」像50歲　竟罹患全球僅200例怪病

快訊／菲律賓總統競選登記截止 「杜特蒂女兒」確定沒報名

港男緊盯街頭正妹不慎踢到階梯　當場「大仆街」暴衝撞前方招牌XD

國際熱門新聞

雙寶媽付不起看診費！絕望自拔11顆牙

「5女抬我進水池」男離奇失蹤12hrs

白枕鶴愛男飼養員　「人獸戀」生8孩

即／菲律賓總統競選登記截止 杜特蒂女兒沒登記

16歲選美少女「2年光速衰老」像50歲

罕見！33歲男2年來用「肛門射精、陰莖排便」

美軍駐台非秘密？英媒：曝光時機才是重點

就業增長不如預期但能源股帶動　美股開高

「胸太大」被迫退役　巨乳自行車手轉行爆紅

劉德音：有人在囤晶片　馬斯克早有答案

18位NBA球員涉詐1億被捕　他在台灣打SBL自曝犯行

200公斤男首次嘿咻　把女友「頂過頭」撞穿牆

真子公主為愛遭網友砲轟　患PTSD上皇夫婦超擔心

即／阿富汗清真寺爆炸　已知至少100人死亡、200傷

更多熱門

相關新聞

就業增長不如預期但能源股帶動　美股開高

就業增長不如預期但能源股帶動　美股開高

由於能源股帶動，美國華爾街主要指數今天開紅盤，儘管此前公布的數據顯示，由於政府減聘公務員，9月的就業增長遠不如預期。

胡錫進：美軍派240人駐台看解放軍「會不會空襲」

胡錫進：美軍派240人駐台看解放軍「會不會空襲」

莫德納3創辦人首度擠進「全美400富豪榜」

莫德納3創辦人首度擠進「全美400富豪榜」

美國參院允暫拉高債務上限　讓政府運作至12月初

美國參院允暫拉高債務上限　讓政府運作至12月初

牠冬眠前「吃到453公斤」奪最肥熊王

牠冬眠前「吃到453公斤」奪最肥熊王

關鍵字：

美軍駐台英國媒體北美要聞兩岸關係

讀者迴響

熱門新聞

鄭家純屠龍「裡面什麼都沒穿」！　直播觸及破100萬

《魷魚》玻璃師傅兒被打死　真實人生比戲殘酷

女歌手亂收禮物　回台「夜夜春夢」

「5生肖」寒露後運勢暴漲！

丁特《天堂M》槓橘子官方終聲明

楊麗菁醫院被「毆打辱罵」　民眾全程圍觀…連警衛都無視

加油站「用菜瓜布」洗車　車主看愛車一片雪花崩潰

查好食券店家「怒爆2巨雷」　妹子綁定數位GG

26歲2800萬台北買房　他曝不靠爸成功秘訣

一早急著領五倍券…人夫背後故事藏洋蔥

雙寶媽付不起看診費！絕望自拔11顆牙

打高端能飛哪？「台人常去國家」入境規定一次看

鄭家純親揭與網紅「噁男恩怨」開嗆

圓規不排除侵台！大拐彎炸豪雨

5子女吞2千萬家產！79歲媽慘被棄公園

更多

最夯影音

更多
雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！

雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！
陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

用「蜜蠟除毛」清鬍鬚痛到快往生 撕一半不知所措...眼眶飆淚QQ

用「蜜蠟除毛」清鬍鬚痛到快往生 撕一半不知所措...眼眶飆淚QQ

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面