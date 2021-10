中國在上海建新航母！可匹敵美國「福特級」　衛星圖像新進展曝光

▲據悉,中國新建造的航母可與上圖的美國福特級航母匹敵。(圖/翻攝自美國海軍官網)

記者葉睿涵/編譯

中國近20年來的海軍技術日新月異,航空母艦更是該國最重要的發展之一。《海軍新聞》最近透過衛星圖像發現,自中國在10年前引進俄羅斯的技術後,該國的航母設計已足以和美國匹敵,除了2艘正在俄羅斯基地服役的航母外,中國也正在上海建造一艘更新、更大的超級航母。

據《海軍新聞》報導,國防專家最近利用太空公司卡佩拉(Capella Space)能在黑暗中透視雲層的合成孔徑雷達(SAR)發現,中國目前正在上海附近建造一艘新的003型航母,而這艘新航母的性能大致可與美國2017年推出的最新次世代超級航母「福特級」相媲美。

從衛星圖像看來,新的航母根據俄羅斯航母,做了一個重要的變化。過去的2艘航母都仰賴滑跳起飛甲板讓飛機起飛,因此J-15側翼戰鬥機能輕易地從甲板升空,不過KJ-600型的戰鬥機則無法如此操作。

BREAKING: new SAR satellite images of #Chinese Type-003 aircraft carrier under construction in Shanghai.



Cover image shows new dry dock in South China Sea. Also have the type-002 image in article. #OSINT #IMINT #AvGeek https://t.co/ZVQZC6UiLA