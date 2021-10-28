中國在上海建新航母！可匹敵美國「福特級」　衛星圖像新進展曝光

▲據悉，中國新建造的航母可與上圖的美國福特級航母匹敵。（圖／翻攝自美國海軍官網）

記者葉睿涵／編譯

中國近20年來的海軍技術日新月異，航空母艦更是該國最重要的發展之一。《海軍新聞》最近透過衛星圖像發現，自中國在10年前引進俄羅斯的技術後，該國的航母設計已足以和美國匹敵，除了2艘正在俄羅斯基地服役的航母外，中國也正在上海建造一艘更新、更大的超級航母。

據《海軍新聞》報導，國防專家最近利用太空公司卡佩拉（Capella Space）能在黑暗中透視雲層的合成孔徑雷達（SAR）發現，中國目前正在上海附近建造一艘新的003型航母，而這艘新航母的性能大致可與美國2017年推出的最新次世代超級航母「福特級」相媲美。

從衛星圖像看來，新的航母根據俄羅斯航母，做了一個重要的變化。過去的2艘航母都仰賴滑跳起飛甲板讓飛機起飛，因此J-15側翼戰鬥機能輕易地從甲板升空，不過KJ-600型的戰鬥機則無法如此操作。

BREAKING: new SAR satellite images of #Chinese Type-003 aircraft carrier under construction in Shanghai.



Cover image shows new dry dock in South China Sea. Also have the type-002 image in article. #OSINT #IMINT #AvGeek https://t.co/ZVQZC6UiLA — H I Sutton (@CovertShores) October 27, 2021

在新航母中，中國引進了與「福特級」相似的技術，運用「電磁式飛機推射」（EMALS）系統，讓KJ-600型戰鬥機能順利起飛，並提高艦載戰鬥機的耐力。另外，專家也猜測，中國可能會研發出一種新的隱形航母戰鬥機。

《海軍新聞》指出，上海船廠的新航母建造計劃似乎進展穩定，不過他們不認為新航母會在近期內下水，因為從衛星圖像可見，有部分的貨櫃被分段移至它後方的船塢，而新航母上也有2個通往內部作業使用的大洞。專家分析。這些情況都非常正常，因為美方也是這麼做的。

位於船廠南方約1900公里的海南三亞，正持續為航母打造龐大的乾塢，那是中國通往南海的重要戰略位置，且002型航母「山東」已和大部分的核潛艦隊駐紮在那裡。從衛星圖圖像看來，新的船塢寬約80公尺，正好和建造新航母的碼頭相似，因此《海軍新聞》認為，中國新航母的「全尺寸」應為80公尺以內，而且中方近期內也沒有計劃要打造比這更大的航母。

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