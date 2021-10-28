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是否邀台參與民主峰會？　美國務院正面回應

▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲國務院一位發言人以不具名方式回應，台灣已在符合美國「一個中國政策」的情況下，就參與峰會一事（與美方）洽談。（圖／路透社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓27日專電

美國總統拜登12月召開民主峰會，台灣是否受邀備受矚目。美國國務院今天告訴中央社，台灣已在符合「一中政策」情況下就參與峰會洽談，美方相信台灣能對峰會目標做出有意義承諾。

拜登（Joe Biden）12月9日至10日將召開虛擬領袖民主峰會，邀集國家元首、公民社會、慈善事業與私部門成員談論民主挑戰。美國「外交政策」（Foreign Policy）19日獨家報導，美方當週會寄出邀請函，預計有超過100國元首受邀。

由於台灣是否受邀遲遲沒消息，共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）今天致函拜登表示，台灣是美國對抗威權、確保所有人都能享有自由的重要夥伴之一，他呼籲拜登應迅速、公開邀請台灣與會。

中央社記者今天詢問協辦12月民主峰會的美國國務院，是否寄送邀請函給台灣。國務院雖未直接證實台灣是否受邀，也未說明可能會以何種方式參與，但給出相當正面回應。

國務院一位發言人以不具名方式回應，台灣已在符合美國「一個中國政策」的情況下，就參與峰會一事（與美方）洽談，一中政策是以台灣關係法、美中3項聯合公報與對台6項保證作為指引。

這位發言人說，美國相信台灣能對峰會目標做出有意義承諾，包含對抗威權、打擊貪腐，以及在海內外促進人權。

這位發言人說，台灣是民主領頭羊，身處前線對抗中國假訊息，已發展出一套防範外國干預的最佳做法。台灣在利用新興科技讓政府治理變得更透明、更能回應民情上，也扮演全球領導角色，獲得國際透明組織（Transparency International，簡稱TI）高評比。

此外，這位國務院發言人表示，台灣在促進、保護LGBTQI+族群（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒、雙性人和其他）人權上也扮演領導地位。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）3月出席眾議院外交委員會聽證會時承諾會邀請台灣參與12月民主峰會。布林肯當時說，台灣是強健民主政體、科技重鎮，也是一個能對世界作出貢獻的國家。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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