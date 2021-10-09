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民眾檢舉項目剩46條「不包括紅黃線違停」！網看傻：那幹嘛劃線？

▲紅線違規停車，易釀交通事故（圖／記者林悅翻攝）

▲交通委員會初審通過「道路交通管理處罰條例」修正草案。（示意圖／記者林悅翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

在開放民眾拍照檢舉交通違規以來，讓「檢舉達人」反倒成為不少用路人避之有所不及的「恐怖情人」。立法院7日初審通過「道路交通管理處罰條例」修正草案，交通部對此羅列46項違規樣態，開放民眾檢舉，「靜態項目」縮限於路口、行人穿越道、人行道等嚴重影響交通安全與秩序等違規停車，紅黃線違停在未嚴重影響交通安全秩序情況下，則不予舉發。

據統計，台北市去年交通違規檢舉創新高，在成案率下降的情況下共計113萬件，其中有160位檢舉達人年檢舉破1,001件、甚至有12人1年檢舉超過5,001件，全國民眾檢舉案件更高達440萬件，而主要違規項目包括違規停車、不依規定使用燈光、違規轉彎／變換車道等。黨團提案表示，不少浮濫檢舉事項引發民怨，也造成執法人員需查證的負擔增加，未必能透過警民合作有效減輕警力負擔。

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▲花蓮警方建置24小時自動偵測違規停車設備。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

▲台北市去年交通違規檢舉創113萬件新高，其中最大宗是違規停車。（示意圖／資料照）

為此，立法院7日舉行交通委員會，擬修正「道路交通管理處罰條例」第七條之一、第七條之二以及第八十五條之一，交通部羅列46項違規樣態，並擬定民眾若檢舉一案，違規時間若未超過6分鐘，或未經一個路口以上，僅限舉發一次不可連續舉發。

根據交通部提出的46項開放民眾檢舉項目中，「動態違規」項目包括高、快速公路不當駕駛及裝載，如未保持安全車距、未依規定變換車道，以及連續按喇叭變換燈光或其他方式迫使前車讓道等；亦包括不當駕駛行為如危險駕駛、兩車以上競駛等樣態。

▲交通部明訂46條開放民眾檢舉項目。（圖／記者許維寧攝）

▲交通部明訂46條開放民眾檢舉項目。（點圖可放大／記者許維寧攝，下同）

「靜態項目」縮限於路口、行人穿越道、人行道等嚴重影響交通安全與秩序等違規停車。包括交岔路口、公共汽車招呼站十公尺內、消防車出入口五公尺內違規臨時停車，違規併排臨時停車，以及佔用身障停車格等。另外，紅黃線違停只要沒嚴重影響交通安全秩序，就不能逕行檢舉。

消息曝光後，不少鄉民在PTT掀起熱烈討論，紛紛留言「那幹嘛劃紅黃線，反正可以隨便停啦」、「大違停時代，正式開始」、「不給檢舉，那這些罰則意義在哪裡」、「只能打電話給警察來取締，以後警察會忙死」、「紅黃線直接取消好了，形同虛設」。但也有網友認為，「很好啊，有些在死巷的紅線根本不影響交通」、「違停檢舉本來就沒用，拖吊車才有用」。

▲交通部明訂46條開放民眾檢舉項目。（圖／記者許維寧攝）

▲交通部明訂46條開放民眾檢舉項目。（圖／記者許維寧攝）

▲交通部明訂46條開放民眾檢舉項目。（圖／記者許維寧攝）

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