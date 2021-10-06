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高鐵「不賣站票」民眾罵翻　交長：擬再將3車廂改為自由座

▲交通部長王國材回應高鐵自由座問題。（圖／記者許維寧攝）

▲交通部長王國材回應高鐵自由座問題。（圖／記者許維寧攝）

記者許維寧／台北報導

隨台灣本土疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心也宣布再度放寬檢疫措施，指揮官陳時中今天（10/6）證實，高鐵開放自由座昨天已由指揮中心通過討論，交通部長王國材則於下午說明，現在高鐵自由座有三節車廂，預計尖峰時段通勤人數較多，可能會再開放三節自由座車廂，確保不會有站票乘客，但國慶連假前應難以上路。

陳時中於今上午出席立法院衛環會備質詢，會前接受媒體聯訪時表示，高鐵自由座開放已經通過，原則上不賣站票，不過通過後，還要經過行政院做通盤討論。

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交通部長王國材下午則出席「交通安全月－路口慢看停」誓師活動接受媒體聯訪時表示，目前初步計畫開放高鐵自由座、不可賣站票為原則，但有一例外狀況，主因為現在高鐵自由座有三節車廂，預計尖峰時段通勤人數較多，預計會再開放三節自由座車廂，確保不會有站票乘客。若屆時仍有站票民眾，則預計會由高鐵車長引導至非自由座車廂，但實際情況還要與指揮中心確認。

至於開放自由座是否有機會於國慶連假上路？王國材則表示，「應該沒這麼快。」目前還在提案討論階段，還是建議準備好再上路。

另外，今天立法院舉行財政委員會聯席會，衛福部次長薛瑞元接受國民黨籍立委李德維質詢時表示，高鐵開放自由座除了現場購票的民眾外還有持月票者，月票還是可以使用，但高鐵公司必須控管人數，確定上車人數不可超過座位數。

但李德維質疑，自由座的特性是不知道民眾會在哪個時段上車，高鐵究竟要如何控管車上人數？質疑衛福部、交通部是否思考過該問題。

王國材則談到，目前擬再增加三個自由座車廂，除了現行的10、11、12車廂外，擬再將3、4、5節車廂改為自由座，相當於列車頭尾均有，可因應各時段、區間上車的民眾需求，且將請行車人員安排，讓欲坐自由座的民眾在上車前就疏導到列車兩邊，希望可以此兼顧防疫和通勤需求。

李德維則表示，可以試試看，但要求交通部和高鐵公司滾動式檢討。

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