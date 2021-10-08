觀光人潮漸回流！台東縣府恢復大型活動　旅遊優惠方案看這裡

▲台東縣府恢復大型活動與旅遊優惠方案。（圖／記者楊漢聲翻攝)

記者楊漢聲／台東報導

國內新冠肺炎疫情逐漸趨緩，隨著中央疫情指揮中心宣布逐步放寬防疫措施，台東縣政府也啟動「接力挺台東」疫後政興方案內外雙循環的第3階段，恢復舉辦大型特色活動，並且配合5倍券推出「預約台東」等旅遊優惠方案，希望在年底創造另一波國旅熱潮。

台東縣政府表示，今年疫情重創台東觀光產業，為協助產業度過難關，規劃「疫後經濟振興-接力挺台東」方案，共分為3階段，第1階段在3級警戒期間，以紓困協助為首要工作。第2階段為縣內循環，透過觀光振興縣政參訪、產業輔導計畫(如夜市攤商協助、原民產業協助)及縣內小型活動，用台東人挺台東人的方式，帶動縣內經濟循環。



其中「接力挺台東」觀光振興暨縣政參訪自9月1日開始出團，行程推動1個月，為觀光旅遊業者帶來實質的收入幫助，業者感謝縣府在疫情中以內循環方式進行觀光振興暨縣政參訪，兼顧防疫與振興的需求，讓休息近3個月的導遊、司機等觀光產業人員終於可以開始上班，也讓外縣市的同業相當羨慕。

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台東縣府強調，隨著疫情逐漸回穩，縣府啟動振興方案第3階段，以縣內外雙循環的方式為台東帶來觀光人潮，以即將到來的國慶連假為例，台東旅宿訂房率平均已經來到9成。有家旅行社業者向縣府反映，許多企業或團體被疫情悶壞了，解封後紛紛開始詢問旅遊行程，台東去年獲得國旅第1名，今年一樣很熱門，詢問度相當高，像這2天他們就接待了近400人的企業旅遊，台東的旅遊行程多元，獨特的慢活氛圍讓人想要一來再來，這間企業去年就已經來過台東，今年員工內部投票表決一致通過要再來體驗不同的景點及遊程，真不愧是讓1萬人來100次的城市。

交觀處長余明勳指出，隨著台東最美星空、月光海等活動開始恢復辦理，台東的旅遊人潮開始逐漸回流，縣府也配合5倍券推出第2階段的「預約台東」優惠方案，不分平假日，只要在10月底前預訂台東合法旅宿，可獲贈最高3萬枚的台東金幣以及台東釋迦或是在地農特產品。台東金幣可在1年內至台東知名美食、網路人氣餐廳、特色伴手禮和文創商品等商家折抵消費或兌換商品，歡迎民眾把握機會，心動馬上行動。