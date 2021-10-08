全國店家注意　五倍券6招辨真假「看一看+摸一摸+轉一轉」

▲屏東縣警局教導民眾辨識真假五倍券 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

振興五倍券紙本今(8)日發放，屏東縣政府警察局特別引用中央銀行、中央印製廠製作的「振興五倍劵防偽辨識說明」6大防偽方法，協助民眾辨識，避免拿到偽造五倍券。

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縣警局表示，這次振興五倍劵分1000元、500元及200元等3種面額，長寬都是13x5.5公分，劵鈔色系依其面額分別是200元為綠色、500元為咖啡色、1000元為藍色。外觀有些不同，要看仔細。但辨識真偽的方式大致相同，請民眾務切記防偽七大特徵，首先「看一看」：隱藏字、正、反面套印圖案、空壓圖紋、微小字、螢光纖維絲、螢光圖紋。再「摸一摸」凹版觸感印纹及視障浮凸符碼。最後「轉一轉」變色油墨。

若沒有放大鏡或紫外線燈也可以依下列簡易方式來辨識：

「看一看」第一招：五倍券尺寸一致，邊緣不會有空白；第二招：側看五倍券會出現隱藏的1,000元、500元或200元字樣；第三招：向上迎光，正反套印沒有接縫或者扭曲。

「摸一摸」第四招：主要印紋用手觸摸有凹凸感；第五招：在「使用期限」文字位置上方，用手觸摸可感覺壓紋凸出紙面。

「轉一轉」第六招：將五倍券上下、左右轉，可看到200元、500元、1,000元字樣會變色，呈金色與綠色的變化。



若民眾對於收到五倍券辨識仍有質疑，可逕撥免付費1988紓困振興專線，或洽各地金融機構、屏東縣政府警察局鑑識科諮詢。

屏東縣政府警察局長劉印宮呼籲民眾勿兌換來路不明之五倍券，若發現有人兜售來路不明五倍券，請勇於向警察機關檢舉，唯有警民合作，才能共同維護良好社會治安環境，保護民眾生命財產安全。

此外，偽變造「五倍券」可能觸犯刑法第十三章偽造有價證券罪，第201條，「意圖供行使之用，而偽造、變造公債票、公司股票或其他有價證券者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科九萬元以下罰金」。及同一法條第二項行使有價證券罪，「行使偽造、變造之公債票、公司股票或其他有價證券，或意圖供行使之用而收集或交付於人者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科九萬元以下罰金。」，請民眾勿以身試法。