警破門逮嫖娼客　女子呆坐床邊遮身體：等我穿好衣服可以嗎？

▲員警進入房間時，從事性交易的女子僅用棉被將身體遮住。（圖／翻攝微博星視頻）

記者魏有德／綜合報導

安徽滁州警方6日收到線報，有人在某公寓裡從事性交易，隨即派員前往處理。警方到場後破門而入，先在門口控制住尋芳客，當員警走進房間時，一名染著一頭黃長髮、身材纖瘦的女子呆坐看著到場的員警，並用棉被將身體遮掩住，當員警要走向前時，這名女子僅無奈地表示，「等我穿好衣服可以嗎？」

▲員警在女子包包內翻出一袋未使用過的保險套。（圖／翻攝微博星視頻）

待該名女子穿好衣服後，員警在她的隨身包包中發現一袋未使用的保險套，面對員警的詢問，該名女子也支吾其詞，只能辯稱是在「聊天」。此外，在另一個現場，員警也以同樣的方式現場查獲另名從事性交易的女子。

▲安徽滁州警方逮捕在公寓內進行性交易的女子。（圖／翻攝微博星視頻）

警方開門進入後，尋芳客一度還想往外走而被攔了下來，隨後，一名身穿黑色細肩帶的女子出現在房內，這名女子背對著員警迅速滑著手機，疑似是要通風報信或刪除對話紀錄，員警則是喝斥她將手機交出來，同時要求她不要亂動。

據了解，這2名女子是租下公寓內套房從事性交易服務，員警事後將尋芳客及女子共4人帶回警局訊問，4名嫌疑人均對從事性交易供認不諱，警方也持續調查幕後集團。