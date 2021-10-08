陳玉珍質詢拿金門麵線送朱澤民　「一包能煮6碗一定低於20元」

▲立委陳玉珍送金門麵線給主計長朱澤民。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

行政院主計總處主計長朱澤民7日備詢時，被問到一碗蚵仔麵線要多少錢，秒答20元引發譁然，8日他改口稱「沒聽到說蚵仔兩個字，以為只有麵線」。國民黨立委陳玉珍質詢時特地帶著金門麵線上台，表示要送一包給朱澤民，讓他帶回家自己煮，「一包能煮6碗，每一碗一定在20元以內。」

主計總處6日發布9月消費者物價總指數（CPI）年增率2.63％，創下近9年來新高；主計長朱澤民7日備詢時被立委羅明才問到「知不知道現在一碗蚵仔麵線要多少錢」，卻當場秒答「20元」，此話一出全場立委譁然。

陳玉珍8日在立法院會質詢時表示，昨天聽說一碗蚵仔麵線20元，讓大家跌破眼鏡，她一直在想怎樣能才能吃到20元的麵線，剛好麵線是金門特產，「我把麵線送你，你回家自己煮，一包能煮6碗，每一碗一定在20元以內。」

朱澤民先是愣了幾秒鐘，說「你說要送我麵線？」陳玉珍接著走向備詢台拿給他，朱澤民則小聲說「我知道，這家麵線很有名。」

陳玉珍表示，主計長對於物價的認知跟百姓差這麼遙遠，主計單位要審核預算時可能偏頗，朱澤民則強調，物價調查是指整體水準，不是去討論單一物價，「我們調查的是整個平均上漲，不是調查單一物價。」



