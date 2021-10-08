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南投10所中小學風雨球場完工啟用　學童歡呼：打球不用再淋雨曬太陽

記者高堂堯／南投報導

全國中小學過去約有1/3缺乏體育館或活動中心等室內運動空間，學生健康發展受天氣嚴重限制，行政院中辦執行長蔡培慧於立委任內促成教育部推動「國民中小學設置半戶外球場計畫」，並獲時任副閣揆陳其邁支持，補助南投縣內中小學共計1億1千830萬元興建半戶外的風雨球場，至今已10所學校完工，小朋友都開心高呼：「以後打球不用再淋雨曬太陽了！」

▲雙冬國小半戶外球場完工，學童打籃球不用再曬太陽。（圖／記者高堂堯攝）

▲雙冬國小半戶外球場完工，學童打籃球不用再曬太陽。（圖／記者高堂堯攝）

蔡培慧今天受邀出席草屯鎮雙冬國小風雨球場落成儀式，全校學童齊聚歡迎、向蔡致謝，並在有鋼棚遮蔭的全新綜合球場上試打羽球、籃球、巧固球，表演該校的特色絕活獨輪車，現場氣氛愉快熱鬧。

▲前行政院副院長陳其邁前年赴雙冬國小視察風雨球場建案，向學童學騎獨輪車。（圖／翻攝陳其邁臉書粉專）

▲前行政院副院長陳其邁（左）、蔡培慧（中）前年赴雙冬國小視察風雨球場建案，向學童學騎獨輪車。（圖／翻攝陳其邁臉書粉專）

蔡培慧說，雙冬國小位於草屯鎮郊，規模迷你卻能發展出自己的教學特色，但學童長期苦於沒有可遮風避雨的運動場地，每逢戶外課程都為夏季高溫、梅雨季節感到頭痛，常被迫停課，「2年多前看到幼兒園小朋友擠在走廊和川堂上運動的畫面，讓我很心疼！」

▲南投縣10間學校半戶外球場完工。（圖／記者高堂堯攝）

▲南投縣10間國中小半戶外球場完工啟用。（圖／記者高堂堯攝）

蔡培慧表示，前年邀請時任行政院副院長、現高雄市長陳其邁前來訪視，陳其邁當時對雙冬的獨輪車團隊表演記憶深刻；現在有了半戶外球場，師生們在雨天或豔陽天都能有舒適的運動及活動空間，「小朋友終於可以盡興打球了！」

雙冬國小校長蘇裕祿提到，教育部補助雙冬國小890萬元興建半戶外球場，去年8月開始動工，今年落成啟用，學校的教學設備更完善，不但能讓小朋友都能盡情活動，也將是社區民眾集會與運動的好去處。
 

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