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消防猛男辣妹「圓夢月曆」太吸睛　2千粉絲敲碗只送不賣

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府消防局一群熱愛健身消防隊員，今年籌畫拍攝非官方、非營利「2022年桃園市消防形象月曆」，為完成這個圓夢計畫，計畫入鏡的12名猛男辣妹歷經魔鬼訓練後上月完成拍攝，籌劃人徐鵬翔指出，12名拍攝者中有10人有參加健美或健體比賽經驗，年齡介於24至36歲之間，都是擁有陽光形象的消防隊員，希望留下青春歲月見證，這些月曆因經費問題可能只付印約100份左右，將保留給之前在臉書粉絲專頁留言登記者抽籤索取。

▲桃園市政府消防局一群熱愛健身隊員籌畫的「2022年桃園市消防形象月曆」非常吸睛。（圖／翻攝自桃園市消防第一大隊臉書）

▲桃園市政府消防局一群熱愛健身隊員籌畫的「2022年桃園市消防形象月曆」非常吸睛。（圖／翻攝自桃園市消防第一大隊臉書）

桃園市政府消防局從未發行過隊員形象月曆，一群熱愛健身消防員為此自掏腰包、策畫，第一大隊帶有分隊隊員徐鵬翔發起包括6個分隊、12名消防員，籌畫發行非官方、非營利的「2022年桃園市消防形象月曆」，上月訊息從「桃園市政府消防局第一大隊大有分隊」臉書粉絲專頁傳出後，短短一週內湧進逾2000名粉絲留言登記，遠遠超乎他們的規劃，在經費有限下，他們決定完成付印後，以抽籤方式分配這些月曆，讓粉絲分享他們健身成果與見證青春歲月。

▲桃園市政府消防局一群熱愛健身隊員籌畫的「2022年桃園市消防形象月曆」。隊員們展現青春與訓練有素的肌肉。（圖／翻攝自桃園市消防第一大隊臉書）

▲桃園市政府消防局一群熱愛健身隊員籌畫的「2022年桃園市消防形象月曆」。隊員們展現青春與訓練有素的肌肉。（圖／翻攝自桃園市消防第一大隊臉書）

目前擔任大有分隊隊員的徐鵬翔表示，有此圓夢構想，主要是看到其他縣市的消防形象月曆，讓他萌生此念頭，去年底開始找人、場地、規劃器材，花了半年籌備，但今年遇到疫情影響，加上期間隊員忙於各項疫情勤務，臨時抽不出時間拍攝等因素，整個拍攝拖到上月中旬才完成，預計下月可以付印。

徐鵬翔強調，這次拍攝的12名隊員，除了大林分隊蕭泰翔、唯一女隊員沈雯玟之外，其餘10人都有參加健體比賽經驗，其中曾獲健體比賽兩項冠軍的大湳分隊陳睿均、曾獲健美、健體雙冠的第一搜救大隊隊員林楷晟在內。12名消防員的年資則在2年至15年之間，年齡為24歲至36歲間，都擁有陽光形象與矯健體魄的消防員。

▲桃園市政府消防局一群熱愛健身隊員籌畫的「2022年桃園市消防形象月曆」，唯一女隊員沈雯玟展現力與美的好身材。（圖／翻攝自桃園市消防第一大隊臉書）

▲桃園市政府消防局一群熱愛健身隊員籌畫的「2022年桃園市消防形象月曆」，唯一女隊員沈雯玟展現力與美的好身材。（圖／翻攝自桃園市消防第一大隊臉書）

唯一的女隊員沈雯玟透露，籌備期間最難處是克制自己攝取甜食的慾望，拍攝前一週某日在分隊吃晚餐，看著學長們大快朵頤吃奶凍捲等甜食，自己的碗裡只有水煮青菜與雞胸肉，差點淚灑餐廳，甚至有幾次破戒偷吃甜食，都被學者們拉去強迫運動，感謝學長們的督促，讓她能堅持持續運動才能保持好身材，得以完成這次拍攝任務，事後想起來真的很難忘。

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