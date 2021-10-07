主計長稱蚵仔麵線1碗20元　財產申報曝：千萬存款、98坪大安區土地

▲主計長朱澤民。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

主計總處昨公布9月消費者物價總指數（CPI）年增率2.63％，創8年半來新高，但主計長朱澤民7日答詢時，卻回答現在一碗蚵仔麵只要20元，被批不知民間疾苦。其實，根據最近一次朱澤民的財產申報，他與太太共約有1328萬元的存款，且在台北市大安區有兩筆建物、一筆土地；值得一提的是，其太太還有總價值約1百萬元的珠寶。

根據朱澤民2020年11月1日申報的「公職人員財產申報表」，朱澤民名下一筆土地，坐落在台北市大安區復興段三小段（自用房屋之坐落基地），總面積323平方公尺（約98坪）；另有兩筆建物，同樣是在台北市大安區復興段三小段，但所有權人是太太。

在存款方面，朱澤民與太太共有1328萬4605元的存款，其中他持有的部分僅86萬6607元；有價證券部分，共有當時總價5560元的股票，但所有人皆是太太。另外，朱澤民太太還有總價值約108萬6000元的3款珠寶，分別是綠寶石先鑽戒指、鑲鑽耳環、南洋珠鑲鑽耳環。

其實，除了蚵仔麵線爭議外，國民黨文傳會副主委王鴻薇7日晚間還揪出朱澤民曾對滷肉飯、水餃售價的「驚世回答」，分別是2018年時，國民黨立委羅明才問朱澤民魯肉飯漲多少？朱澤民說「我不吃魯肉飯」；2019時，羅明才問朱水餃漲多少？他說「行政院餐廳水餃都沒漲價」。

王鴻薇批評，然而即使這樣一個與世隔絕的極品政務官，在「傾聽民意」的蔡政府和蘇內閣中，仍然屹立不搖，過著舉世滔滔的幸福日子。她也譏諷，昨天主計處才公布了今年消費者物價指數年增率創下了8年半最高，大家都感受到物價上漲，荷包縮水，唯獨主計長遺世而獨立，真的很幸福。

▼朱澤民2020年11月1日申報的「公職人員財產申報表」。（圖／翻攝自監察院廉政專刊網站）