不只蚵仔麵線一碗20元　盤點主計長3大金句全是他問的

記者黃翊婷／綜合報導

行政院主計總處主計長朱澤民7日接受備詢，被問到蚵仔麵線一碗多少錢，秒答20元，掀起各界熱議。國民黨台北市議員王鴻薇在臉書PO文表示，朱澤民2018年、2019年間也曾脫口說出「我不吃滷肉飯」、「行政院餐廳水餃都沒漲價」等金句。

主計總處6日發布9月消費者物價總指數（CPI）年增率2.63％，創下近9年來新高；主計長朱澤民7日前往立院備詢，被立委羅明才問到「知不知道現在一碗蚵仔麵線要多少錢」，卻當場秒答「20元」。此話一出，不僅在場立委驚呆，PTT上的鄉民們也坐不住了，紛紛開始回報各地的蚵仔麵線價格，「清麵線20都很難找了，還要有料的」、「笑死，嘉義也買不到20元的蚵仔麵線」。

▲朱澤民3次脫口金句，都是立委羅明才問的。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

國民黨台北市議員王鴻薇7日在臉書PO文，直指朱澤民並非第一次說出這樣荒腔走板的答案，朱澤民2018年被立委羅明才問到「滷肉飯漲多少」，竟當眾回答「我不吃滷肉飯」；2019年羅明才又問「水餃漲多少」，怎料朱澤民竟回應「行政院餐廳水餃都沒漲價」，如今朱又說出一碗蚵仔麵線20元，滷肉飯、水餃、蚵仔麵線通通死當，「年年演一次不知民苦的戲碼，完全不會讓質詢的立委失望。」

王鴻薇表示，這樣一個與世隔絕的極品政務官，在「傾聽民意」的蔡政府和蘇內閣中，仍然屹立不搖，過著舉世滔滔的幸福日子，如今主計處公布今年消費者物價指數年增率，創下了8年半最高，「大家都感受到物價上漲，荷包縮水，唯獨主計長遺世而獨立，真的很幸福。」

▼王鴻薇酸朱澤民是三寶主計長。（圖／翻攝自臉書／王鴻薇）