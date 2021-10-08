不只蚵仔麵線20元！　主計長「三大驚句」遭爆不知民苦

▲朱澤民稱現在一碗蚵仔麵線20元引發批評。圖為蚵仔麵線。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

主計總處昨公布9月消費者物價總指數（CPI）年增率2.63％，創8年半來新高，但主計長朱澤民7日答詢時，卻回答現在一碗蚵仔麵只要20元，被批不知民間疾苦。對此，國民黨文傳會副主委王鴻薇同日晚間再揪出朱澤民曾對滷肉飯、水餃漲價議題的「驚世回答」，並批評，即使這樣一個與世隔絕的極品政務官，在「傾聽民意」的蔡政府和蘇內閣中，仍然屹立不搖，過著舉世滔滔的幸福日子。

朱澤民7日在立法院財政委員會上接受國民黨立委羅明才質詢時，被問到「你知不知道現在一碗蚵仔麵線多少錢？」朱回應，「蚵仔麵線大概20塊左右吧」。羅明才聽聞後，驚呼朱澤民「吃米不知米價」。

對此，王鴻薇同日晚間在臉書表示，主計長今天在立法院又語出驚人，稱蚵仔麵線大概一碗20元，果然引起公憤，網友大罵主計長不知民間疾苦。她加碼重提，諷刺的是，這位主計長年年都會演一次不知民苦的戲碼，完全不會讓質詢的立委失望。

王鴻薇指出，2018年時，羅明才問朱澤民魯肉飯漲多少？朱澤民說「我不吃魯肉飯」；2019更經典，羅明才問朱水餃漲多少？他說「行政院餐廳水餃都沒漲價」。今年又來了，蚵仔麵線一碗應該20元，面對這種必考題，朱澤民真是每答必中。

王鴻薇批評，然而即使這樣一個與世隔絕的極品政務官，在「傾聽民意」的蔡政府和蘇內閣中，仍然屹立不搖，過著舉世滔滔的幸福日子。她也譏諷，昨天主計處才公布了今年消費者物價指數年增率創下了8年半最高，大家都感受到物價上漲，荷包縮水，唯獨主計長遺世而獨立，真的很幸福。