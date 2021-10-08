護台神艦「小鷹號」最終安排曝光　1枚銅板價就出售

▲小鷹號（USS Kitty Hawk CV-63）航母已經退役多年。（圖／翻攝自美國海軍官網）



記者林彥臣／綜合報導

在90年代跟台海情勢頗有淵源，甚至曾在2007年行經台灣海峽的美軍航空母艦「小鷹號」（USS Kitty Hawk CV-63），早在2009年就已經退役，美國媒體商業內幕 （Business Insider）爆料，美國海軍將「小鷹號」與另一艘退役多年的航母「甘迺迪號」航母 （USS John F. Kennedy），以1美分（折合新台幣0.28）的價格出售給拆船公司。

今日美國（USA Today）報導指出，美國海軍海上系統司令部（Naval Sea Systems Command）表示，已同意將小鷹號和甘迺迪號航母出售給位於德州布朗斯維爾（Brownsville）的「國際拆船有限公司」（ International Shipbreaking Limited ）。

當地媒體《布朗斯維爾先驅報》報導（Brownsville Herald），拖船和拆船是一個代價昂貴的過程，海軍此前已向 ISL公司支付了大量資金來回收船隻。

▲甘迺迪號航空母艦（USS John F. Kennedy, CV-67）也早在2017年就退役了。（圖／路透社）



海上系統司令部發言人巴里博（Alan Baribeau）在《今日美國》援引的一份聲明中說，「合約價值反映了簽約公司將受益於廢鋼、鐵和有色金屬礦石的後續銷售」。

兩艘航母都於 1960 年代下水，能夠搭載數十架戰機。「小鷹號」主要部署在越戰時期，而 「甘迺迪號」則出現部署在波斯灣戰爭中，「小鷹號」於2009年退役，「甘迺迪號」於2017年退役，兩艘都在海軍船廠停泊一段時間，預計幾個月後將會被拖到布朗斯維爾拆解。

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