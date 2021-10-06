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新冠口服新藥申請EUA「拼11月引進」　食藥署曝3種搶藥方式

▲▼默克藥廠（默沙東，Merck）研發的新冠肺炎口服藥莫奈拉韋（molnupiravir）。（圖／路透）

▲默克藥廠（默沙東，Merck）研發的新冠肺炎口服藥莫奈拉韋（molnupiravir）。（圖／路透）

記者嚴云岑／台北報導

美國默克藥廠（默沙東，Merck）研發出全球第一款抗新冠病毒口服藥丸「莫納皮拉韋（molnupiravir）」，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中已承諾待11月通過美國EUA後會在第一時間引進。食藥署長吳秀梅說明3種「搶藥」方式，包括正式藥證、緊急使用授權（EUA）與藥物樣品贈品，後兩者有望縮短審查時間，讓藥物儘速來台。

莫納皮拉韋臨床試驗期中報告指出，服用後可降低新冠肺炎50%的死亡或重症住院機率，由於實驗取得了積極性的結果，所以在外部監測員的建議下，提前終止第三期試驗，盡快尋求美國的緊急授權（EUA）。

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根據《路透社》報導，莫奈拉韋主要是透過將錯誤的遺傳密碼，傳遞給病毒，如果獲得授權，這將是首款針對新冠肺炎的口服藥。默沙東表示，預計到 2021 年底將生產 可供1000 萬個療程的劑量，明年還會有更多劑量，之前已經與美國政府簽訂合約，以每單位療程 700 美元（約新台幣19000）的價格供應 170 萬劑。

陳時中今（6）日上午出席立法院衛環會備質詢，民進黨立委賴惠員問到默沙東研發的抗新冠病毒口服藥丸「莫納皮拉韋（molnupiravir）」，台灣是否有機會第一時間引進？陳時中直言「現在已經積極在進行簽訂合約。」更表示一旦11月通過EUA後，衛福部就會在第一時間引進。

不過，究竟「莫納皮拉韋」會以何種方式引進？吳秀梅受訪時表示，藥物進口主要有三大途徑，分別為正式藥證、緊急使用授權（EUA）與藥物樣品贈品，若走一般藥品的正式查驗登記，須完成所有臨床試驗並檢附相關資料，時程約360天。

EUA與藥物樣品贈品，則是在發生公衛事件時，快速引進藥品的方式，至於能縮短多少時間，則必須依照藥廠提出的資料而定。吳秀梅提到，去年初疫情大爆發時，食藥署在雖然在5天內就通過「瑞德西韋」審查，但屬於有條件許可藥品，藥廠需執行風險管理計畫，並在有新的臨床試驗結果後立即送審，才能獲得使用資格。

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