默沙東口服藥降低50%重症率！國內有望採購　衛福部坦言「會預先下單」

▲衛福部次長薛瑞元表示，會預先採購默沙東新冠肺炎口服藥。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許維寧／台北報導

美國默沙東藥廠日前宣布研發中的新冠肺炎抗病毒藥物molnupiravir試驗效果良好，可降低50%的死亡或重症住院機率，世界各國皆準備洽談中。立法院今舉行財政委員聯席會，衛福部次長薛瑞元表示，目前該藥物已於美國申請EUA但尚未通過，目前正與藥廠洽談中，評估只要可行就會下單。立法委員謝依鳳詢問是否會先預下單？薛瑞元也表示：「會。」

美國默沙東藥廠實驗性新冠肺炎口服藥物莫奈拉韋（molnupiravir），經試驗發現可降低50%的死亡或重症住院機率。立法院今舉行財政委員聯席會，衛福部次長薛瑞元接受立法委員謝衣鳳質詢時表示，目前台灣有加入莫奈拉韋的三期臨床試驗，但台灣僅有少數個案，獲得的資訊尚無代表性。

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謝衣鳳表示，既然都已經加入三期臨床試驗是否會請藥廠提供相關資訊？薛說，會請藥廠提供資訊再來評估。

謝衣鳳接著詢問，既然經研究公告，該款口服藥可以降低近一半死亡跟重症率，那國內屆時是否會採購？若要採購，能否確保當通過EUA時就可以馬上有貨？

薛瑞元談到，目前正在洽談當中，欲採購是在還沒通過EUA時就必須下單，目前衛福部正在洽談中，只要評估可行就會下單。謝衣鳳再詢問，是否確定會預下單？薛明確表示：「會。」