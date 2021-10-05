不喜歡回訊息星座 TOP4　第一名乾脆「不讀不回」

有些人經常久久才回一次訊息，甚至連回都不回，據《星座好朋友》網站指出，12星座當中，有4星座最不喜歡回訊息，而且很看心情，還可能出現已讀不回的情況。

第4名：巨蟹座

有事寧願打電話，巨蟹不喜歡用文字溝通，覺得缺乏效率又沒溫度，喜歡直接打電話用講的，不過當愛家的巨蟹座跟家人、愛人相處一起時，即使有電話也可以拒於千里之外。

第3名：天蠍座

天蠍座很有自己的原則，覺得重要的訊息才會回，而且會秒回，但如果對方不是他們在乎的人，根本懶得回，簡單說就是想回就回，如果天蠍座忙於自己專注的事情時，會進入忘我的境界，但是當天蠍座想要找到你、本身有急事的時候，就必須馬上接起電話，要讓天蠍座找到。

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第2名：水瓶座

水瓶座的人總是想很多，但卻有好有壞，他們會覺得接起電話是不是有一連串麻煩要處理，連訊息都會字字斟酌，通常要經過思考才會回覆，為了不讓人覺得敷衍，常常不回則已，一回就是一大串，也因為這樣平時的水瓶座，可能會跟手機保持一定的距離。

第1名：射手座

不是已讀不回，是乾脆「不讀不回」，熱愛自由的射手座，要他被手機綁住是幾乎不可能的，要等待你的來電也是不可能的事情，如果不是很重要或不感興趣的人，就得習慣「不被已讀」，總之被這樣對待也成了家常便飯，所以如果沒接、沒回也不用太在意。