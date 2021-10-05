郵局五倍券預約數衝上70萬 　領券首日最夯！北市各郵局上午已額滿

▲中華郵政去年協助發放振興三倍券，今年五倍券要先預約才能先領取。（圖／中華郵政提供）



記者許維寧／台北報導

中華郵政作日（10/4）上午9時起開放全國電話、網路預約振興五倍券，根據統計，昨日至晚間21時預約份數已達60萬1704份，今天（10/5）上午11時統計，預約份數再衝上70萬9453份。

中華郵政於昨日開放民眾預約紙本振興五倍券，未料昨日一早剛上線就被民眾擠爆，但之後狀況陸續紓解，下午開始預約順暢，截至昨日晚間21時預約份數已達60萬1704份。今天預約網站大致順暢，至10月底均提供預約服務，10月12日起開放預約民眾領取紙本券，前三天預約者都能於開放第一天領取，換言之，於10月9日前預約者都趕得上首日拿券。

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中華郵政也表示，10月12日起單日提供50萬份發券量，假日因應人潮發券量提升至70萬份，評估應能讓民眾都預約到理想的領券日期。

根據網頁內容顯示，截至今天上午11時許，台北市中正、大安、萬華等區熱門地段郵局如北門、南海、中山等，10月12日首日上午時段都已經被預約一空，東門、迪化、西園、松德、吳興郵局則是首日已全日額滿。

中華郵政表示，於今天起順利完成預約的民眾，可於10月12日起於期望的領券日期攜帶身分證明文件，至全國郵局據點領取實體券；若為里長代領，需一次代領6份以上者，即便於明天開放預約領取時間則為11月。也提醒民眾，若想於10月12日起就在各郵局領到五倍券則一定要先預約。

中華郵政說明，今年機制採「先預約，後領券」開放網站、電話預約兩管道。民眾可至郵局網站，選擇方便的郵局服務據點，之後鍵入期望的領券日期和時段，再依序填寫預約數量、身分證字號、手機號碼，送出即可完成預約。民眾亦可撥打預約電話「0800-700-199」由專人協助預約。