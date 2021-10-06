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郵局五倍券預約數2天破百萬份　10／12起開放領券

▲▼郵局開賣振興三倍券。（圖／中華郵政提供）

▲郵局開放預約紙本五倍券，上路短短兩天預約份數即破百萬。（圖／中華郵政提供）

記者許維寧／台北報導

五倍券超夯！中華郵政於10月4日起開放民眾預約振興五倍券，成功預約者，最快國慶連假結束後10月12日就能領取實體券。根據中華郵政統計，截至今天（10/6）下午17時，預約紙本振興五倍券累積份數為100萬8518份。

中華郵政於10月4日起，開放民眾透過網站、電話預約振興五倍券，截至今天傍晚預約份數已突破100萬份。根據預約網頁顯示，截至今天下午17時許，台北市中正、大安、萬華等區熱門地段郵局如東門、海南、青田、迪化、西園、松德、吳興郵局首日已全日額滿。

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中華郵政提醒，郵局窗口於10月12日開放預約民眾領取紙本券，民眾領券時需攜帶「健保卡」，若未領有健保卡者，則應攜帶國民身分證到預約郵局領取，若無上述兩項證件，也可攜帶經外交部認定的證件或居留證等身分證明文件。

郵局表示，每人可幫五名家人領券，但委託他人到郵局領取振興五倍券時，除本人健保卡外，也須同時出示「受託人的身分證明文件」。若健保卡遺失，則應先到健保署換卡，再憑新卡領取。

中華郵政持續開放民眾預約五倍券，今年採「先預約，後領券」，並開放網站、電話預約兩項管道。民眾可至郵局網站，選擇方便的郵局服務據點，之後鍵入期望的領券日期和時段，再依序填寫預約數量、身分證字號、手機號碼，送出即可完成預約。民眾亦可撥打預約電話「0800-700-199」由專人協助預約。

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