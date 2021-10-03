陽明山猴群突襲女騎士「猛擠奶茶」　噴得全身都是！驚嚇影片曝

記者張靖榕／綜合報導

陽明山猴子群要小心不要太過接近，日前一名女網友騎車上山，在陽明山路邊看到猴子後停下來錄影，沒想到掛在機車前掛的奶茶雖然沒被猴子搶走，但也被整杯擠爆噴灑在她的衣服和褲子上，當下嚇得她和姊姊尖叫傻眼。影片引起網友討論，「好好笑，我一直重複看猴子跟原PO的叫聲。」

▲猴子擠爆奶茶，女騎士尖叫。（圖／翻攝自Dcard）

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原PO貼文表示當天和姊姊騎車上山前在北投一家飲料店買了一杯飲料，之後在山上看到猴群，想說第一次看到那麼多猴子很興奮，剛好路邊還有2隻，於是就停下來在路邊錄影。

影片中顯示猴子觀望左右之後，竟然直接衝過來要搶奶茶，意圖非常明確，但因為奶茶放在杯套裡掛在前掛上，猴子搶不過去便用力一擠，裡頭的奶茶瞬間爆出，全部濺在兩人身上，受到驚嚇的她們也只能高八度不斷喊著，「欸！欸！欸欸欸！」

▲突襲過後，猴群留下空空如也的奶茶和呆住的女騎士，轉身向山裡走去。（圖／翻攝自Dcard）

原PO表示當時真的忘了車前掛著一杯飲料，更沒想到猴子會來搶，當下覺得很扯很搞笑，但之後就騎走了，「希望大家看完以後都能離野生猴子遠一點」。

網友笑回，「嚴重懷疑那隻猴子根本就是故意的」、「好好笑，我一直重複看猴子跟原PO的叫聲」、「笑死我了」、「我看了三遍」。