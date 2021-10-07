陳柏惟肇逃案被翻出　基進黨主席：崩世代青年縮影「要活著贖罪」

▲立委陳柏惟因10年前犯下肇逃案成為罷免案最新話題。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

正面臨罷免戰的台灣基進立委陳柏惟，遭爆10年前曾開車肇事後逃逸，陳隨即出面承認錯誤，台灣基進黨主席陳奕齊7日情緒激動地力挺陳柏惟，稱事發當時正值台灣「崩世代」，陳柏惟剛出社會打2份工的狀況下疲勞駕駛犯錯，已尋求和解、接受法律程序，「難道台灣社會沒辦法諒解？」、「為什麼對顏家寬容，對陳柏惟窮追不捨？」。

陳奕齊7日上午，針對國民黨主席朱立倫指控陳伯惟在立法院零提案一事，按鈴控告朱涉嫌用假訊息違反《選罷法》，在面對記者詢問陳伯惟肇逃案時，他表示，陳柏惟在2015、2016年要加入基進的時候，就誠實表示曾經犯過一些錯，也接受法律制裁，也跟造成傷害的家屬取得諒解，「這(肇逃案爆料)一定是政治動機。」

陳奕齊指出，當時陳柏惟曾問：「是不是有資格從政？」陳奕齊回他2句話，第1句話是開玩笑地用日劇台詞「你要活著贖罪」，第2句話是要陳柏惟加倍努力。陳奕齊激動指出，「為什麼可以容忍二二八屠殺、白色恐怖到現在沒辦法轉型正義的中國國民黨在這推動報復性罷免？」「為什麼顏寬恆可以接受補選成惟立委，因為他父親入獄了，那我們要永遠宣判顏寬恒根本不夠格嗎？沒有嘛！為什麼對顏家這麼寬容，對陳柏惟窮追不捨？」

▲台灣基進黨主席陳奕齊激動為陳柏惟肇逃案辯護。（圖／記者劉昌松攝）

陳奕齊再解釋，陳柏惟的交通事故是疲勞駕駛，那時2011年，台灣陷入所謂的崩世代，陳柏惟才剛從大學畢業沒多久，剛出社會，打2份工，這是崩世代社會的青年縮影跟處境，「柏惟在這樣的狀況下犯了過錯，有過失，後來跟造成傷害的家屬尋求和解，也接受所有法律程序，這就是勇敢台灣人要面對的事。」「台灣社會難道對這種事情沒有辦法理解，沒有辦法諒解嗎？我們身活周遭，從小到大會犯多少錯誤啊！」

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