二子坪步道途中突遭圍攻…陽明山登山步道蜂螫人11女、6男送醫

▲多位民眾遭蜂螫傷在中正山停車場求援。（圖／記者邱中岳翻攝）



中央社

台北市陽明山登山步道今天有民眾遭蜂螫傷，計有11名女性、6名男性受傷送醫，傷勢集中在肢體。北市動保處指出，遇蜂群攻擊，不要揮擊拍打，先保護頭、頸，朝下風處離開。

台北市消防局表示，近中午獲報，指稱有民眾遭蜂螫傷在北投區中正山停車場求援。獲報後，立即調派多輛救護消防車、23名消防員到場處理，計有11名女性、6名男性送醫，傷者送醫前意識皆清醒。

警消指出，傷者表示行經二子坪步道附近時遭蜂螫傷，之後陸續下山求援，傷勢多位於四肢等部位。傷者下山後集中在中正山停車場，由警消協助送醫。

台北市政府動物保護處表示，獲報後即派員赴現場，從中正山停車場附近登山步道上山找尋蜂窩，目前持續搜查中；若發現，將立即拆除。

陽明山竹子湖路附近黑森林山區9月底也曾發生虎頭蜂螫傷民眾意外。

台北市動保處產業保育組長蔡秉錡接受《中央社》記者電訪時表示，每年8至10月下旬是虎頭蜂群防衛領域攻擊性最強季節，雙北市山區近期常發生遊客遭虎頭蜂螫傷意外，民眾登山時應防範蜂群可能的攻擊。

他說，登山時不要任意進入草叢或樹叢，盡量穿表面光滑及淺色衣物，攜帶防蚊蟲叮咬產品；若發現虎頭蜂在身旁打轉、盤旋，可能已進入蜂巢警戒範圍，先保持鎮靜，不要揮趕，緩慢安靜地離開現場。

蔡秉錡表示，若遭巡守蜂螫叮或蜂群攻擊，切記不要揮擊拍打，先以隨身衣物或背包保護頭、頸，迅速朝下風處或來程方向離開，遠離蜂群警戒範圍；傷口不要以尿液等偏方緩解疼痛，應通報119協助就醫。