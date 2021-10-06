爆料《張學良的一生故事》將開拍　黃大煒告導演洩密結果出爐

▲黃大煒(中)日前在女友、律師陪同下，到北檢出庭指控導演王志伯涉嫌洩漏電影籌拍秘密。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

藝人黃大煒開公司有意拍攝張學良的人生電影，導演王志伯與富二代林家鍵同意幫忙找金主，但沒多久雙方因債務問題關係惡化，黃不滿王、林疑似在去年接受媒體採訪時，讓籌拍中電影資訊曝光，影響金主投資意願，憤而提告；王志伯坦承提供電影大綱給記者翻拍，台北地檢署6日依妨害秘密起訴王，林則罪嫌不足，不起訴。

唱紅《妳把我灌醉》一曲的黃大煒，母親與已故的將領張學良有遠房親戚關係，因此有意要將張學良一生戎馬到遭軟禁的故事，拍成電影，並陸續完成了《張學良的一生故事》電影大綱等前期工作。

就在1、2年前，電影進入撰寫劇本、找金主、選角物色演員的執行階段，王志伯、林家鍵得知後，表示可以協助介紹金主，黃大煒為求順利進行，將大綱等與電影相關資訊都交給2人，希望2人能充分了解，以利募資。

但隨後黃大煒和女友，因為借錢問題，和王志伯等人關係生變，王志伯接受周刊雜誌採說明雙方財務糾紛時，順帶爆料黃大煒正在籌拍電影，黃大煒認為報導在2020年6月刊出後，影響了金主投資意願，一氣之下，以黃大煒有限公司名義控告當初拿到相關文件的王志伯、林家鍵洩密、侵害《著作權法》。

檢察官調查時，王志伯坦承有提供電影大綱，供記者翻攝報導，做為黃大煒要籌拍電影的證明，檢察官認為，這是屬於黃大煒公司正在進行中的商業秘密，王任意外洩，涉嫌觸犯洩漏秘密罪，但因王只提供了幾十頁大綱中的1頁，應不構成侵害著作權罪；至於富二代林家鍵因犯罪嫌疑不足，獲不起訴處分。另外針對雙方債務問題，黃大煒的女友趙濰佳(Vicky)，日前已被台北地院判要償還王志伯債務85萬元，可上訴。



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