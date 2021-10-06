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控班導「拿筆戳下面」真相曝　小二女：希望媽媽多關心我

▲桃園市張姓男子去年起透過交軟體陸續認識3名未成年少女，私下假藉「按摩治病」，卻趁機摸胸猥褻或性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲小二女生指控女導師性侵後，向母親透露都是騙人的，只希望媽媽多關心自己。（示意圖／pxhere）

記者劉昌松／台北報導

台北1名還在念小學二年級的小女生，日前突然告訴母親，自己遭人性侵，並指名就是自己的女性班導師「拿筆戳我下面」，檢警安排醫師進行諮商訪談，結果醫師認為小女生說詞可信度不高，而小女生自己也曾跟母親說：「過去講的都騙妳的，希望媽媽能多關心我」，台北地檢署6日以罪嫌不足為由，處分不起訴女導師。

2020年初，1名母親向台北市警方報案表示，還在念小學的女兒遭人性侵，檢警絲毫不敢大意，在母親協助下，依據小女生的指述，追查性侵孩子的嫌犯，但小女生無法清楚交代細節，辦案人員始終無法鎖定任何可疑對象。

就在4月間，案情陷入膠著時，小女生突然說出，其實性侵嫌犯就是她班上的女導師，並指控女導師「拿筆戳我下面」，對於案件突然出現具體進展，檢警謹慎以對，一方面安排醫師與小女生諮商訪談，一方面也請母親把這段時間母女對話紀錄整理做為辦案參考。

結果醫師諮商認為，小女生說話前後不一，可信度不高，而辦案人員更從母女對話中，發現小女生在案發一段時間後，曾對母親說「我之前跟妳講的都是騙妳的，只是希望媽媽能多關心我」，檢察官認為小女生一開始就虛構遭性侵，後來才把嫌犯具體成女導師，因此沒有傳喚女導師，就以罪嫌不足處分不起訴。

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