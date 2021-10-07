預拌混泥車失控撞護欄側翻　消防員用破壞剪救出駕駛

▲桃園市洪姓男子7日中午駕駛預拌混泥車從龜山區往長庚醫院途中，突然失控撞上護欄翻覆。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市洪姓男子7日中午駕駛預拌混泥車從龜山區頂湖路往長庚醫院桃園分院方向行駛，行經下坡路段時突然失控擦撞護欄後翻覆，洪男受困在駕駛座內，警方據報後趕往處理，並通知消防人員以破壞器材將洪男救出，所幸僅手腳處有擦挫傷但意識清楚，酒測值為零。洪男送醫救治後並無大礙，警方初步認定可能是下坡速度過快導致發生翻覆意外，至於真正翻覆原因仍由警方調查釐清。

龜山警分局指出，今日中午12時許，42歲的洪姓男子駕駛預拌混泥車由龜山區頂湖路行經長庚醫院桃園分院頂湖路段時，突然失控擦撞護欄，導致車身衝撞護欄後翻覆，整輛車橫躺在路當中，警方獲悉後封鎖現場，並找來大型吊車協助，並通知消防人員協助。

洪姓男子受困在變形的駕駛座內，經消防人員使用破壞器材開駕駛座後，把洪姓男子拉出，所幸僅四肢擦挫傷，但意識清楚，但預拌混泥車已嚴重毀損，警方為其酒測，酒測值為零，已送往林口長庚醫院救治，所幸並無大礙。

龜山警方表示，本起交通事故因事故車輛屬大型車輛，排除過程相當耗時，亦造成案發地點頂湖路一度封閉，員警以單線雙向通行疏導車流。龜山警分局交通分隊長陳政斌呼籲，民眾駕駛車輛行進下坡處路段應減速慢行，大型車輛由應放慢車速，以避免類似交通事故發生，共同維護行車安全。

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