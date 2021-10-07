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生活困難、家人急難理由一堆　她騙富家男400萬下場出爐

▲桃園市賴姓女子因缺錢花用於2014年至2016年間，利用網路認識的陳男在情感上弱點多次以生活困難、家人急難等理由，誘騙匯款逾400萬元得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲桃園市賴姓女子因缺錢花用於2014年至2016年間，利用網路認識的陳男在情感上弱點多次以生活困難、家人急難等理由，誘騙匯款逾400萬元得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市賴姓女子2014年間在網路上認識陳姓男子，雙方互為男女朋友關係，賴女獲悉陳男出手大方，竟利用陳男在情感上之弱點，在2014年至2016年間，先後以生活困難、家人急難與朋友需用款等理由向陳男要求付款支應，陳男為應付賴女所需，先後5百餘次匯出數千元至數十萬元等金額或是面交方式，總計逾400萬元，後來陳男察覺受騙向警方提告，賴女即避不見面，遭檢方發布通緝。賴女到案後坦承有收受匯款之事實，也承認編造理由誆騙陳匯款，檢方7日偵結依詐欺罪嫌將賴女提起公訴。

檢警調查，31歲的賴姓女子於2014年8月間在網路上認識陳姓男子，賴女得知陳男生活尚稱富裕，因缺錢花用，基於詐欺之犯意，利用陳男急需找女友等情感弱點，從2014年8月19日起至2016年5月間陸續以生活困難、家人急難與朋友急需用錢等理由向陳要求支付款項應急，陳男為追求賴女也陸續匯出數千元至數十萬元不等，匯款次數多達數百次之多，總計匯款金額逾400萬元之譜，但後來陳點電話給賴女卻無法聯繫上且刻意避不見面，驚覺自己受騙上當，因此向警方報案提告。

因賴女後來突然消失，陳男以手機聯繫也發現門號早已變更，檢警傳喚賴女到案說明均未到案，桃檢發布通緝後，去年賴女到案後坦承有收受陳男匯款事實，也承認有謊稱手機門號、捏造友人姓名與家人急難等理由，收到匯款主要是支付房屋租金等用途；陳男則提出匯款證明等資料佐證。

檢方認為，本案前半部分僅陳男單一指訴，復無其他積極證據，有關詐欺取財罪嫌尚有未足，不另起訴；但經查，賴女確實詐得409萬9480元，事後並未歸還陳男，但因賴女遭指控部分犯行明確，檢方偵結依詐欺罪嫌將賴女提起公訴。

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