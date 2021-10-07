研究：BNT效力1個月達高峰　第4個月「防護力驟降」最後僅剩20％

▲以色列8月已開始接種第3劑新冠疫苗。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

以色列與卡達的研究人員分別進行的兩項研究6日雙雙發表於國際四大醫學期刊之一的《新英格蘭醫學雜誌》上，而研究結果皆顯示，接種2劑輝瑞/BNT疫苗產生的預防感染的防護力在經過2個月左右會減弱，再過幾個月則會快速降至約20％的低水準，但對防止重症和死亡的效力仍然很強。

美國CNN報導，《新英格蘭醫學雜誌》（New England Journal of Medicine）刊登的一項由以色列拉馬干謝巴醫院（Sheba Medical Center）進行的研究指出，在4800名醫療衛生工作者在接種2劑疫苗後，抗體水準迅速下降，尤其是在男性、65歲及以上族群和免疫抑制族群中更明顯。研究人員稱，中和抗體是免疫系統抵禦病毒的第一道防線，與預防感染有關，但在這項研究中只有檢驗了抗體水準。

▲研究指出，輝瑞BNT新冠疫苗比其他疫苗的抗體下降速度更快。（圖／路透）

研究中寫道，已經發表的例如麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗的研究顯示，接種後中和抗體水準每年都會小幅下降5％到10％，但在BNT疫苗接種完幾個月內，體液免疫反應卻迅速又顯著地下降。研究也表明，自然染疫後又接種疫苗的人免疫力持續時間更長，疫苗作用對這些康復患者尤為強烈。

另一項由卡達威爾康奈爾醫學院（Weill Cornell Medical College in Qatar）進行的研究指出，打完BNT疫苗第1劑後抗感染保護力會迅速形成，並在第2劑接種後的第1個月達到高峰，接下來的幾個月會逐漸減弱，到第4個月之後減弱幅度似乎加速了，又過了幾個月之後降至約20％的低水準。儘管如此，對於防止住院重症和死亡的保護力仍保持在90％以上。

▲卡達研究指出，儘管預防感染效力下降，但疫苗仍然足以防止絕大部分的住院、重症與死亡病例出現。（圖／路透）

研究人員補充，預防感染的效力減弱可能與行為有關，接種疫苗的人可能比未接種者有更高的社交接觸率，也可能對防疫安全措施的遵從性較低，與學術上的效果相比，這種行為可能會降低疫苗在現實社會中的有效性，或許可以解釋保護作用的減弱，但這是一個各國應該為COVID-19新浪潮做好準備的警訊，可能有很大比例的接種者在未來幾個月內失去對染疫的保護力。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast