黃珊珊稱女機師染Delta　北市衛生局：完整基因定序未出爐

▲台北市衛生局記者會。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

華航女機師（案16377）確診，曾經接種過2劑莫德納疫苗，Ct值22，台北市副市長黃珊珊6日晚間於臉書稱，個案基因定序為Delta病毒株，但指揮中心7日卻在記者會上表示，仍要做進一步基因定序，結果於8日出爐。針對案16377究竟是不是Delta病毒株？台北市衛生局7日表示，完整序列比對確實尚未出爐。

台北市副市長黃珊珊6日於防疫記者會中提及，案16377於10月1日居家檢疫結束，並在自主健康管理期間與小孩接觸，而2名小孩在10月4日、10月5日有到校上課與同學接觸，10月5日晚間接到中央通報後，已有立刻做預防性停課。

到了晚上，黃珊珊於臉書表示，有機師境外移入而確診，「果然如意料中，剛剛也接獲通報她的基因定序為Delta，今天驗出CT值22，令人擔心，我心中七上八下。」

不過，指揮中心指揮官陳時中7日下午在記者會上回應，目前只是初步驗出Delta，但正確基因定序還要到明後天出來才知道。

針對案16377的基因定序究竟為何？台北市衛生局7日下午召開防疫記者會表示，確實北市6日晚間有收到中央通知，案16377的初步基因定序為Delta，完整序列比對尚未出爐。