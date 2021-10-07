　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

師道長存！箭瑛紀念廊道啟用　紀念44年前2位老師捨生護學事蹟

▲▼花蓮縣政府舉辦「箭瑛紀念廊道啟用及追思張箭、鄧玉瑛教師殉職44周年紀念活動」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣政府舉辦「箭瑛紀念廊道啟用及追思張箭、鄧玉瑛教師殉職44周年紀念活動」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府6日在鳳林鎮舉辦「箭瑛紀念廊道啟用及追思張箭、鄧玉瑛教師殉職44周年紀念活動」，以原住民歌舞、客語詩歌演唱表達祝福，縣長徐榛蔚與殉職家屬、教育界人士、地方鄉親共同出席，感念兩位教師以生命奉獻教育的師道精神，場面溫馨感人。

▲▼花蓮縣政府舉辦「箭瑛紀念廊道啟用及追思張箭、鄧玉瑛教師殉職44周年紀念活動」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

紀念活動先由阿美族原住民歌舞揭開序幕，來自大榮國小客語詩歌演唱，向張箭、鄧玉瑛兩位老師表達崇高敬意。主辦單位特別邀請當年全程參與救援、命名及追蹤報導的前聯合報召集人、更生日報副總編輯田德財，分享當年這一場轟動全國教育界、感人肺腑、克盡職守的師道事蹟。

田德財回憶說，當年他身在基層，擔任大榮里幹事，這場意外引發全國注目。行政院長蔣經國深受感動，決定在該處興建水泥大橋，解決當地交通問題，表彰張、鄧二位老師因公殉職的精神。歷經四十多年後，我們要感謝前後任縣長傅崐萁、徐榛蔚、地方民意代表接棒努力，我們有幸見證第一代、第二代箭瑛大橋，尤其兩位老師的精神讓鳳林鎮教育精神發光發亮，也代表花蓮縣、中華民國的教育精神宣揚世界。

▲▼花蓮縣政府舉辦「箭瑛紀念廊道啟用及追思張箭、鄧玉瑛教師殉職44周年紀念活動」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚率領眾人走向箭瑛公園，向立有張箭和鄧玉瑛紀念銅像獻花致敬。

代表張箭老師遺族與鄧玉瑛老師胞兄的前建設處長鄧明星表示，因花蓮溪河道變寬，超出橋梁原設計470公尺的長度，造成當地水患。花蓮縣政府於2013年規劃改建，獲第九河川局、花東基金經費支持，斥資新台幣4.5億元經費，2019年破土並於今年7月29日完工通車，採雙塔造型脊背橋，橋長960公尺、橋寬9公尺，中間塔高23公尺，以雙手合十的造型紀念兩名老師，設立觀景台，保留東側2座橋墩及橋面作為紀念廊道，誠摯地感謝前縣長傅崐萁立委、現任縣長徐榛蔚，讓兩位事跡永遠保存下來。

▲▼花蓮縣政府舉辦「箭瑛紀念廊道啟用及追思張箭、鄧玉瑛教師殉職44周年紀念活動」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

更生日報副總編輯田德財分享當年全程參與救援、命名及相關追蹤報導。

縣議員林源富、張懷文及鳳林鎮長蕭文龍親自到場致意，祝賀箭瑛紀念廊道的啟用，感謝時任花蓮縣長傅崐萁委員爭取興建大橋經費施作，擁有高標準的新大橋及時解決颱風雨季產生淹水困境，提供往來兩岸居民一條安全的路橋；也感謝時任立法委員的縣長徐榛蔚在合乎法令規定之下爭取保留舊大橋並改建成箭瑛紀念廊道，供後人憑吊。

▲▼花蓮縣政府舉辦「箭瑛紀念廊道啟用及追思張箭、鄧玉瑛教師殉職44周年紀念活動」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼與會貴賓、鄉親欣賞廊道上設置解說牌，闡述箭瑛大橋歷史及兩位老師事蹟。

縣長徐榛蔚上台致詞，感謝縣府建設處團隊及施工單位，這兩年重大地方交通建設先後多次榮獲國家建設卓越獎，去年的箭瑛大橋，今年美崙綠網與拉庫拉庫溪布農族祖屋，都是縣府同仁努力付出，才讓花蓮縣建設受到國家級肯定。徐榛蔚感性地說，箭瑛大橋守護著兩岸的鄉親，也見證鄧老師與張老師的師道精神。

▲▼花蓮縣政府舉辦「箭瑛紀念廊道啟用及追思張箭、鄧玉瑛教師殉職44周年紀念活動」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

會後，徐榛蔚率領眾人徒步登上台階走向箭瑛公園，向立有張箭和鄧玉瑛紀念銅像獻花致敬，接著走回四十四年前的第一代箭瑛大橋西側，主持紀念廊道啟用儀式，和鄉親共同欣賞廊道上設置解說牌，闡述箭瑛大橋歷史及兩位老師事蹟，或透過QR Code在手機上欣賞客家詩人葉日松著作並朗誦「箭瑛大橋」及客家創作歌手徐世慧作詞、作曲並演唱的「箭瑛大橋頌」等作品，還有田德財等多位人士提供舊箭瑛大橋歷史照片，以及新箭瑛大橋建造過程全程縮時攝影，讓舊橋歷史及新橋建造過程相互輝映。

現任校長協會理事長的鳳林國小李國清校長及花蓮縣教育會理事長邱紫慧校長指出，「箭瑛紀念廊道」啟用，除了傳承歷史意義及教育價值，且可帶動觀光發展，讓新箭瑛大橋景觀橋、箭瑛公園及箭瑛紀念廊道串連成為美麗的新景點。前建設處長鄧明星期盼教育界未來有能力成立箭瑛教育文化學會持續彰顯師道教育精神。

►龍蝦吃到飽也太爽！

ET快訊
華航女機師染Delta？　陳時中：正確基因定序明後天公布
快訊／陳時中宣布：莫德納明天到
BNT開放「全年齡層接種」　時間點曝光
快訊／連續8天本土+0！　今增4例境外移入
物價飆！蚵仔麵線一碗多少？主計長答：20元　全場驚呆
LIVE／BNT「限時加開預約」下午收單　陳時中最新說明
邀合作被打臉！　連千毅怒嗆「藝人賺沒有我多」：哪幾個開勞斯萊
結婚8年狂啪老公沒懷孕！和老闆激情一夜　她驗孕驚：中了
【即時民調】你覺得陳柏惟會被「刪Q」罷免成功嗎？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

劉櫂豪建議開辦鳳梨釋迦農民收入保險　每公頃保障40萬元

新冠+流感疫苗間隔7天　雙管齊下減低重症機率

台東百歲人瑞46人　贈送65歲以上長者敬老禮金38844人

師道長存！箭瑛紀念廊道啟用　紀念44年前2位老師捨生護學事蹟

電動自行車充電時自燃起火　消防局：電動車切勿自行改裝

竹市毒災細胞簡訊演練 「純屬演練」請民眾不必驚慌

校園反毒　成功商業水產職校與台電台東區處攜手宣導

「我用石頭與祢交換」　台東大學南島文化中心大廳展出

雙十國慶連假3天2夜遊屏東　「社區產業博覽會」很精彩

熱血民代助理call警　與休假所長共同阻詐百萬現金

朱俐靜罹乳癌曝「3副作用」　情斷12年男友消沉「反正走也是一個人」

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

鄭元暢曝林依晨懷孕「開賭盤猜性別」　轉頭逼問柯佳嬿：預產期什麼時候XD

兒子遊樂園爽坐「坑爹飛車」！　爸灑汗水拚命踩踏板送到最高點

跟誰走？父母走反方向讓女兒選　她見「黑衣爸爸」嚇：那邊好恐怖

停紅燈狗硬坐「霸王車」強迫收編 騎士超緊張狂求：大哥下車啦QQ

群組訊息沒人回、狂傳語音洗版　各種APP聊天狀況！網：超寫實

周興哲神模仿《魷魚遊戲》狂舔椪糖！　「裂掉瞬間」反應笑翻ＸＤ

貼心妹秀「魔音歌聲」叫吃早餐　剛打疫苗哥哥癱床上崩潰：滾...

陳柏惟遭控「10年前撞騎士肇逃」　道歉認：非抹黑，是刻在心上的事

劉櫂豪建議開辦鳳梨釋迦農民收入保險　每公頃保障40萬元

新冠+流感疫苗間隔7天　雙管齊下減低重症機率

台東百歲人瑞46人　贈送65歲以上長者敬老禮金38844人

師道長存！箭瑛紀念廊道啟用　紀念44年前2位老師捨生護學事蹟

電動自行車充電時自燃起火　消防局：電動車切勿自行改裝

竹市毒災細胞簡訊演練 「純屬演練」請民眾不必驚慌

校園反毒　成功商業水產職校與台電台東區處攜手宣導

「我用石頭與祢交換」　台東大學南島文化中心大廳展出

雙十國慶連假3天2夜遊屏東　「社區產業博覽會」很精彩

熱血民代助理call警　與休假所長共同阻詐百萬現金

「黃金大亨」豪宅有內鬼　保全擅開千萬藍寶堅尼被活逮

北市曝華航女機師染Delta　陳時中：正確基因定序明後天公布

iPhone 13 Pro現省2萬8！想換手機看這裡　電信業者五倍券優惠盤點

紅雀淘汰金廣鉉結束球季　季後賽亞洲人剩澤村拓一、崔志萬

柯瑞找回三分準星！小將波爾2戰轟47分　格林膝蓋猛撞瑞佛斯肋骨

第12屆金音獎入圍名單公布！　「整排都是知名歌手」主席是金曲贏家

不放棄！彰濱溺水少年失蹤17天　海巡消防仍在搜尋

談厄文不願接種疫苗　太陽保羅：這得由球員自己決定

玳瑁媽媽見2幼貓被誘捕失落逃走　重新團圓「震驚回頭」望愛媽

女星太閒和詐騙集團私訊聊天！　「最近不好因為你」對方秒神回覆

開幕不到4個月...商場10秒倒塌　「豆腐渣」購物中心粉碎片曝光

地方熱門新聞

台南工務局抽金鏟、對戒好運成雙

微熱山丘砸18億轉戰南投新設旺來園區

國民黨黨部法拍　民眾黨巧合徵菁英

基隆暖暖消防分隊廳舍嶄新落成

台南市府員工上班群組賣東西從嚴處理

熱血民代助理call警阻詐百萬現金

新北貢寮鮑混養紫海膽　提高養殖池潛力增產量

撫慰疫後心靈　台中文資局舉辦國際插畫家聯展

所長帶頭一夜破2刑案

3歲娃包尿布、帶水壺溜出門玩　警牽著他回家

電動車切勿自行改裝

國慶連假飯店民宿大客滿　估7萬遊客擠爆墾丁　

台南消防之友會頒發工作獎勵金

竹山天梯將重啟　風景區員工學CPR原因曝

更多熱門

相關新聞

小二女亂控性侵　「希望媽媽多關心我」

小二女亂控性侵　「希望媽媽多關心我」

台北1名還在念小學二年級的小女生，日前突然告訴母親，自己遭人性侵，並指名就是自己的女性班導師「拿筆戳我下面」，檢警安排醫師進行諮商訪談，結果醫師認為小女生說詞可信度不高，而小女生自己也曾跟母親說：「過去講的都騙妳的，希望媽媽能多關心我」，台北地檢署6日以罪嫌不足為由，處分不起訴女導師。

「孩數學考8分」家長聯絡簿神回2字！老師傻了

「孩數學考8分」家長聯絡簿神回2字！老師傻了

10位台劇「帥老師」你想上誰的課？

10位台劇「帥老師」你想上誰的課？

幼兒園師2字戰翻了！女兒被「嫌麻煩」網友打臉

幼兒園師2字戰翻了！女兒被「嫌麻煩」網友打臉

教師節送麻將　老師超感動：禮物有洋蔥！

教師節送麻將　老師超感動：禮物有洋蔥！

關鍵字：

師道箭瑛紀念廊道啟用老師護學事蹟

讀者迴響

熱門新聞

白枕鶴愛男飼養員　「人獸戀」生8孩

獨／女星洪綺陽獨居在家傳噩耗　友人證實逝世享年51歲　

建中生贏2.6萬票「被並列第一」網轟：輸不起

蝦皮「台灣出貨」卻寄海運！網曝2地區9成是陸賣家

即／高雄知名百貨男子墜樓死亡

陳柏惟肇逃「全明星加油團」名單出爐：一整排藍勾勾

10點開搶！第十輪BNT加開「這年齡」

護理師怒轟NanaQ說謊！「硬要吐地上」

被問「憑什麼拿兩獎」薛仕凌回應

連千毅看上大咖本土天王！心疼2年0收入…霸氣發通告

正妹搭捷運沒穿bra！衣服太緊「2點凸出來」

Twitch資料外洩…企鵝妹收入曝光

導演初次見他：也太瘦！許成泰花1個月「胖成92kg惡霸」

智商最高的TOP 3星座！

原來「打統編的發票」中獎可領！　財部揭冰山下「可領名單」

更多

最夯影音

更多
朱俐靜罹乳癌曝「3副作用」　情斷12年男友消沉「反正走也是一個人」

朱俐靜罹乳癌曝「3副作用」　情斷12年男友消沉「反正走也是一個人」
《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

鄭元暢曝林依晨懷孕「開賭盤猜性別」　轉頭逼問柯佳嬿：預產期什麼時候XD

鄭元暢曝林依晨懷孕「開賭盤猜性別」　轉頭逼問柯佳嬿：預產期什麼時候XD

兒子遊樂園爽坐「坑爹飛車」！　爸灑汗水拚命踩踏板送到最高點

兒子遊樂園爽坐「坑爹飛車」！　爸灑汗水拚命踩踏板送到最高點

跟誰走？父母走反方向讓女兒選　她見「黑衣爸爸」嚇：那邊好恐怖

跟誰走？父母走反方向讓女兒選　她見「黑衣爸爸」嚇：那邊好恐怖

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面