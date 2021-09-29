幼兒園師2字戰翻了！媽怒控女兒被「嫌麻煩」　網一看聯絡簿秒打臉

▲媽怒控女兒被老師嫌麻煩。（圖／翻攝自靠北幼稚園）



記者黃可昀／綜合報導

3歲小孩去上幼兒園哭不停，教保員竟然直接在聯絡簿嫌「麻煩」？一名媽媽抱怨，女兒今年剛上小班前的「尿布班」，教保員反映女兒在學校會一直哭，還會哭到尿褲子也不敢講，不過結尾加了2個字「麻煩」，讓她看了頓時火冒三丈。

原PO在臉書社團「靠北幼稚園」匿名表示，「身為一位教保員，什麼叫『麻煩』！沒耐心就不要誤人子弟！」昨天簽女兒聯絡簿看見教保員寫下，孩子早上喝水時坐在旁邊哭，又把褲子尿濕了，「老師詢問怎麼了都不說，就是一直哭哭，麻煩。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO讀到最後一行「麻煩」2字瞬間爆氣，為人師表卻嫌3歲孩子哭鬧很「麻煩」，她自稱女兒在上學前很會表達又體貼，大小便都會主動說，「自從去學校後退化行為非常的嚴重，都用哭的，不發一語，常尿褲子」，她都還沒去學校關心狀況，就先收到教保員嫌麻煩的留言，「（這間）還要抽籤才能讀的呢！想必是想紅吧！難道是為了賺錢而不篩選教保員的素質嗎？有夠誇張！」

▲網友指出照片不夠完整，麻煩後面可能還有字。（圖／翻攝自靠北幼稚園）



網友看完以後幾乎一面倒認為，「麻煩」後面應該還有字沒寫完，原PO貼出的照片不完整，另一個格子可能還有寫東西，「麻煩什麼我覺得後面應該還有下半句」、「要不要先把整頁聯絡簿拍完全呢？我相信老師再怎麼不耐煩也不至於這麼直白才對⋯」、「可能是沒寫完寫到隔壁頁（然後被斷章取義），或是突然要去忙所以沒有把剩下的話寫完」、「家長了解完整再來靠北，沒有老師要跟你槓上抱怨還畫表情符號裝可愛的」，「比較像要說，麻煩媽媽多帶幾件換洗衣服之類的。」