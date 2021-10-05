「孩數學考8分」家長聯絡簿神回2字！老師傻掉　萬人讚：了不起

▲學生數學考8分，結局超展開！（示意圖／非新聞事件／記者邱顯燁攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少人回憶學生時代，最怕的就是考數學！馬來貘插畫家Cherng最近收到一票老師投稿「遇過的奇妙家長」，其中最奇葩經歷是，一名學生數學科只考了8分，氣得老師寫聯絡簿告狀，殊不知家長只淡定回了2個字，引發萬名網友超有同感大讚，「了不起，負責！」

繼上回《老公睡覺「總要夾著那一根」才睡得著！人妻全白眼：婚前怎睡著的》的不可思議的生活儀式，引發萬名網友笑歪後，插畫家Cherng又有新主題「遇過的奇妙家長」，看來現在當老師，除了要飽讀詩書，甚至還要十八般武藝，與恐龍家長上演諜對諜戲碼。

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12張插畫中，第一名噴了2.5萬個讚，一名女老師苦笑表示，班上某同學數學考了8分，她只好寫聯絡簿跟家長告狀，沒想到隔天聯絡簿回來，家長不但沒生氣，還神回「遺傳」2個字，讓老師哭也不是、笑也不是。

▲家長完全不責怪孩子考8分，因為是「遺傳」！（圖／粉專Cherng提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



而Cherng本尊自嘲，「我雖離開數學已經13年多了，但上禮拜做惡夢還夢到我在考數學！」底下網友全笑爛直呼，「人生會背叛你，但數學不會，數學不會就是不會」、「我愛這家長，我以前數學也常8分啊，現在中年大叔，ＳＯ？8分就8分」、「人被逼急了，什麼都做得出來，除了數學」、「家長來考可能只有兩分（誤）」、「了不起，負責」、「我就會是這種家長哈哈哈」。

而榮登第二名的插畫是放學時間，有一名長輩來接孩子回家，老師見對方穿著年輕，忍不住稱讚「阿嬤好年輕喔～」豈料到了隔天，老師慘收到投訴電話，真相差點掉下巴，「才知道那是媽媽」本尊。

該貼文也吸引近萬個讚，網友噴笑建議，「一律叫爸爸或媽媽，等到對方說是阿公或阿嬤，再說哎呀太年輕了沒看出來～不好意思不好意思，屢試不爽」、「從此以後都用『家屬』二字稱呼」、「跟我小弟差10歲而已，去學校接他走在路上有人說，太太妳好命唷，兒子讀建中欸，真是哭笑不得」、「這是真的！常以為是阿嬤」。

▼家屬對於稱呼與年齡，非常敏感！（圖／粉專Cherng提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▼其他老師投稿，也是話題十足！（圖／粉專Cherng提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



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