學甲戰警深夜巡邏不懈怠　所長帶頭一夜破2刑案

▲台南市學甲分局2所所長帶頭破獲2起刑案，學甲警分局長王子雄立即頒獎鼓勵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市學甲警分局一夜破雙案，查獲顏姓男子持有安非他命毒品及查獲印尼籍失聯及逾期移工2名，兩案偵訊後依毒品罪嫌及違反入出國及移民法送辦。

10月6日凌晨0時50分許，學甲派出所所長邱信憲、警員陳柏宇等二員執行巡邏勤務時，行經學甲區中正路與民權路口時，發現顏姓男子駕駛機車紅燈右轉而予以攔查，盤查時顏男神色慌張，經進一步查詢後，在顏男隨身背包內，查獲二級毒品安非他命1包（重0.38公克）。

將軍派出所所長趙駿清、警員黃國晉等二員於10月5日執行巡邏勤務時，晚上8時50分許行經將軍區南22鄉道時，見一部紅色自小客車形跡可疑，經攔查後，2名乘客立即下車逃逸，經警追逐並在農田內壓制後帶回所內查證身分，確認2名為印尼籍失聯及逾期移工。

學甲警分局長王子雄表示，深夜是一般民眾休息的時間，卻也是犯罪者利用夜色掩護犯罪的時刻，學甲警落實深夜巡邏，確保民眾財產安全，尤其所長更能身先士卒起帶頭作用，足見學甲警士氣高昂，更呼籲年青人，勿因一時好奇、同儕慫恿而沾染毒品惡習，警方也將全力掃蕩非法毒品，徹底消滅毒品危害，維護社會治安。