所長踹桌自賞巴掌大暴走！失控原因曝「全所抓強盜」：2警煎牛排

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市新莊警分局福營派出所方姓所長，日前遭PO出一段影片爆料，指控他面對下屬犯錯時，竟辱罵同仁、踹桌子宣洩情緒，甚至還自賞巴掌，稍早所長暴走原因曝光！

一名署名「山東真男人」的網友2日在爆料公社APP發文，透露自己是福營所的任職員警，「礙於警察機關是一個封閉的公務體系，若直接表明身分的陳情，後續肯定遭受上級無限的刁難，分局的長官明明都知道方所長的惡行卻視而不見，所以只好尋求幫忙，請更上級的長官重視」。

同時，他附上兩段福營派出所方姓所長的影片，表示「警察不會進步不是沒有原因的」，指控方姓所長情緒失控，不僅辱罵下屬，還用腳踹桌子，甚至在畢業未滿2年的員警犯錯時，出手自打耳光，認為「雖然該學弟有錯在先，但自打耳光這部分似乎已經不太適合用在現今的領導方式上，這只會更加造成部屬對於上司的反感。」

據了解，整起事件發生於6月20日，當時疫情仍在3級警戒，整間派出所的員警們都在為一起超商強盜案奔波查案，其中2名員警身負全所環境清消的任務，但所長卻遲遲沒有收到2人回報處理情況，一上樓才發現2名同仁竟在所內「煎牛排」，頓時勃然大怒。

針對這起事件，警方回應，「福營所負責輔仁大學2萬6多學生及周邊治安維護，勤務繁重，方所長要求嚴格、求好心切、惟管教方式不對，情緒控管不佳，本分局加強輔導並檢討改進」。