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雙十國慶連假3天2夜遊屏東　「社區產業博覽會」很精彩

▲國慶連假，3天2夜暢遊屏東 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

▲國慶連假，3天2夜暢遊屏東 ，台26線。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

因應國慶連假到來，屏東縣政府規劃了10條經典遊程，提供民眾利用3天2暢遊屏東。

其中屏北、屏中、屏南都有值得推薦的景點。屏東公園9日到11日辦理「2021好屏生活－屏東社區產業博覽會」，連續3天活動精彩可期，集結70多間社區與在地商家，帶來種類多元且豐富的社區特色商品。

▲國慶連假，3天2夜暢遊屏東 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

▲國慶連假，3天2夜暢遊屏東 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

孫立人將軍行館有新住民創意市集，可來感受濃濃異國風，屏東總圖則有森林裡的音樂會，縣民公園有日落劇場可觀賞。連續假日玩屏東市，建議搭乘屏市假日觀光公車，省去您找車位時間。

從屏東轉運站發車，每45分鐘1班車，從上午9時至晚上9時共開行16個班次，民眾可於屏東轉運站售票處購買一日券，只要50元銅板價即可享當日無限次搭乘，一日券更與許多在地店家合作，旅客憑一日券可享消費購物折價或餐點飲料贈送等多項超值回饋，還有「10月限定好禮兌換」活動，持當日有效一日券即可至將軍之屋，兌換超夯神山線喔熊旅遊手札乙本，限量200份換完為止。

屏中有滿滿的客家風情，五溝水客家文化走讀，林後四林健行，可可園區購買可可產品，咖啡園區喝一杯道地屏東味咖啡；到佳冬鄉除了至蕭家祖屋、楊氏宗祠外，9日還有老街市集，在客家建築中享受客家美食，感受屏東好客。
屏南有大量的灰面鷲過境，運氣好時，可見數千隻老鷹在空中翱翔；也可走訪斯卡羅歷史景點，或是到訪電視劇曾拍攝景點，像是龜山步道、車城(柴城)福安宮、九棚沙漠、大尖山、欖仁溪瀑布等。

縣府於9日開始推出斯卡羅半日遊499元、1日遊1299元的遊程，歡迎大家同來踩線。連假想泡湯，推薦「518四重溪溫泉快線」，旅客只要搭乘台鐵在枋寮站下車，枋寮站前圓環處候車，不到1小時即可抵達四重溪，單趟票價最高只要優惠價50元。更多屏東旅遊資訊請上https://reurl.cc/aNaAmX查詢。

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