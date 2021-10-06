朱學恒再捐50萬！「挖眼案變捐款比賽」認嗆網紅牙醫：我幼稚了

▲朱學恒與史書華為了捐款互嗆！（圖／翻攝臉書）



網搜小組／劉維榛報導

宅神朱學恒與網紅牙醫史書華的「捐款競賽」還在燒，事實上，史書華早在3日就霸氣捐款10萬給屏東女店員，事後，朱學恒找王世堅、連勝文、江啟臣等人也一起捐10萬，此舉讓史書華不滿開酸。兩人隔空交火，史還PO出百萬善款收據，而稍早朱學恒宣布加碼個人再捐50萬，引發討論。

本站報導《「找連勝文捐10萬被酸」朱學恒嗆：多捐一點！網紅牙醫PO收據回擊》，屏東潘女挖眼案，後續復健與醫療費相當可觀，史書華與朱學恒相繼捐款引發善的循環，不過朱學恒因與連家集資10萬，讓史書華開酸，「善款不分意識形態，不過善款捐得跟連家集資一樣，可以讓我跟子孫說嘴一輩子了！」

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朱學恒也不是省油的燈，在粉專回文「因為只有小人物才會覺得基金會抵甚麼屁稅。既然要捐，為何不多捐一點，我再多捐多少，你也來跟著一起吧？好嗎？都開嗆了不要縮啊！」

於是「捐款捐多少」成了兩人的口水戰，史書華隨後PO出各種捐款收據回擊，「你們七、八個人集資十萬，我一個人捐十萬 ，叫我跟上是什麼意思？」「而且我今年就捐快一百萬了，你先跟上我吧，跟上連公子就叫作嗆？你算什麼咖啊？」「不要只出張嘴，別縮喔，小人物光這三個月的捐款五十幾萬，讓你一點，捐給謝大使的花圈讓你算一萬，算你50萬就好，快補上喔，等跟！」

直到今（6）日下午2時許，朱學恒PO文宣布加碼了，「我再捐出五十萬給屏東的那位潘妹妹和她的家人，原因很簡單，善人遭難，眾善同悲。」朱學恒不求回報直呼，潘妹妹和潘哥哥，善款沒有夠的，善款要支援你們復健，重回正常生活，未來的路還很長，「我也相信你們會如同承諾一樣的惜福感恩，將來若是你們行有餘力還會支援其他有需要的人，把我們的福份分給他們。」

最後，朱學恒選擇姿態放軟喊話，「捐款比賽甚麼的，我承認我幼稚了，我不會再去比較誰多誰少，有捐款的都是善念，都是善人，沒有多少之別，都是好的。」