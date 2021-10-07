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拜登回應共機擾台提「遵守台灣協議」　外媒：應是指美方一中政策

▲▼立法院外交及國防委員會 國防部長邱國正答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長邱國正表示，2025年共軍具備全面犯台的能力，引起外媒關注。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社台北6日電

國防部長邱國正說，2025年中共具備全面犯台能力。國外媒體報導，國際社會近來日益關切中國炫武；有關美國總統拜登所稱「台灣協議」，報導說，似指美方的一中政策，絕非中國的一中原則。

立法院今天審查2400億元海空戰力提升特別條例草案，國防部長邱國正表示，現在兩岸情勢是他從軍40年以來最嚴峻的時刻，中共在2025年將具備全面犯台能力。

對於邱國正的說法，英國「衛報」（The Guardian）報導，雖然有越來越多關於中國可能對台灣採取行動的臆測，不過中國採取行動的性質與時機，許多專家及各國政界人士的看法莫衷一是。

報導說，台灣的軍力規模遠不如中國，因此致力研發不對稱、或是稱之為「豪豬戰略」的防禦體系，以震懾或擊退登陸入侵行動。台灣也致力於遊說其他國家，包括澳洲、日本與對台軍售的美國等，提供情報及後勤援助。

▲▼共機擾台,蘇愷30。（圖／國防部提供）

▲英國BBC與衛報相繼報導，北京方面侵台憂慮日益擴大。圖為中共軍機蘇愷301。（圖／國防部提供）

「英國廣播公司」（BBC）報導，諸多分析人士相繼警告，北京方面日益擔憂台灣政府朝著正式宣布台灣獨立的方向邁進，並意圖嚇阻總統蔡英文採取任何朝向台獨的行動。

報導說，台灣的許多西方盟友對於中國近來公然炫耀武力表達關切。

國防部統計，10月1日共38架次共機擾台，其中10架殲16深入台灣南方及東南方空域；10月2日39架次；10月3日16架次；10月4日56架次，也是國防部自從揭露即時軍事動態以來，架次最多的一次；10月5日則僅有1架。統計自1日至5日止，共150架次共機擾台，侵擾密度更勝以往，美國、澳洲等國都予以譴責。

路透社報導，美國已一再表明對台灣的承諾「堅若磐石」，並且批評中國。北京則是把緊張情勢升高歸咎於華府軍售挺台的政策，以及調派軍艦穿越台灣海峽。

法新社報導，自從蔡總統2016年上任以來，北京升高軍事、外交與經濟壓力，因為蔡總統認為台灣「已經獨立」，而且不屬於「一個中國」的一部分。

蔡總統去年1月14日接受BBC專訪表示：「我們沒有需要再次宣布自己為獨立國家，因為我們已經是獨立的國家了，我們稱自己為中華民國台灣，我們有自己治理國家的制度，我們有政府、軍隊和選舉。」

此外，針對共機近來頻繁擾台，美國總統拜登（Joe Biden）表示，他曾與中國國家主席習近平談到台灣議題。兩人同意遵守「台灣協議」，他也明確表明除了遵守協議外，習近平不應做其他事。

▲▼拜登。（圖／路透）

▲拜登回應共機擾台稱，「我跟習近平談論到台灣，我們同意，我們都會恪守台灣協議。」（圖／路透）

對於拜登的說法，衛報報導，華府智庫「2049計畫協會」（Project 2049 Institute）客座研究員莊宛樺（Jessica Drun）表示，目前還不清楚拜登是在「闡述長久以來美國的對台政策，或者是稍早與習近平的通話」，而若這是指「一個中國政策」，她不會將此描述為一項協議。

莊宛樺說：「就我的了解，雙方都要表達各自的觀點，這是與中國對口互動的標準程序。對於華府而言，這就是聲明美方的『一個中國』政策，這是美國自行獨立制定的政策，而且迥然不同於北京的『一個中國』原則。

BBC報導也說，拜登似指華府長久以來的「一個中國」政策。在此政策下，美國承認中國而非台灣。

不過，這項「協議」也使華府得以與台灣維持「堅強的非官方」關係。美國依「台灣關係法」（Taiwan Relations Act）軍售台灣，而且法案中明文規定，美國必須協助台灣自我防衛。

►拜登首度回應共機擾台　稱習近平同意「遵守台灣協議」
►美國務卿：非常關切中國軍事挑釁　對台承諾堅若磐石
►美官員：拜登及習近平計畫　年底前舉行線上峰會

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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