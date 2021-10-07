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楊潔篪瑞士會蘇利文　雙方同意推動中美關係重回正軌

記者魏有德／綜合報導

中共中央政治局委員、外事辦主任楊潔篪昨（6）日於瑞士蘇黎世與美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan），雙方會談近6小時，就中美關係和國際與地區問題深入交換意見。會談中，雙方均同意採取行動，落實兩國元首通話內容，加強戰略溝通、管控分歧、避免衝突對抗及尋求互利共贏，共同努力推動中美關係重回正軌。

▲楊潔篪與蘇利文在瑞士蘇黎世會見。（圖／翻攝央視）

▲楊潔篪與蘇利文在瑞士蘇黎世會見。（圖／翻攝央視）

楊潔篪指出，中美能否處理好彼此關係，事關兩國及人民根本利益，攸關世界前途命運，「中美合作，兩國和世界都會受益；中美對抗，兩國和世界都會遭受嚴重損害，美方應深刻認識兩國關係互利共贏的本質，正確認識中方內外政策和戰略意圖，中方反對以競爭來定義中美關係。」

▲楊潔篪結束與蘇利文會見後直接前往機場。（圖／翻攝微博玉淵譚天）

▲楊潔篪結束與蘇利文會見後直接前往機場。（圖／翻攝微博玉淵譚天）

楊潔篪表示，中方重視拜登總統近期關於中美關係的積極表態，注意到美方表示無意遏制中國發展，不搞新冷戰，「希望美方採取理性務實的對華政策，同中方一道尊重彼此核心利益和重大關切，走中美相互尊重、和平共處、合作共贏之路。」

楊潔篪在會上也再度重申涉台、涉港、涉疆、涉藏、涉海（南海）及人權等問題上的嚴正立場，「要求美方切實尊重中方主權安全發展利益，停止利用上述問題干涉中國內政。」

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