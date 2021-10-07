2縣市防大雨！下週「圓規颱風」恐生成侵台　共伴效應帶劇烈降雨

▲今、明(7、8日)兩天偏東風挾帶水氣略增，迎風面北海岸、東半部及恒春半島有局部雨。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

菲律賓東方海面熱帶擾動持續發展，未來若發展成颱將會是今年第18號颱風「圓規」，而且從目前資料來預估路徑來看，不排除會直接侵襲台灣，也有可能因「共伴環流」帶來劇烈降雨。另外，受到南方雲系北移影響，氣象局針對恆春半島及臺東地區有局部大雨發生的機率，請注意。

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▲受到南方雲系北移影響，氣象局針對恆春半島及臺東地區有局部大雨發生的機率，請注意。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(7日)晨觀測資料顯示，南海擾動緩慢發展中；最新各國模式模擬顯示，南海擾動無論是否成颱？或者何時成颱？距離台灣皆太遠、無威脅。

前(5)日(左圖)與昨(6)日(右圖)的美國系集模式(GEFS)模擬比較，菲律賓東方擾動的路徑雖略向南調整，但威脅程度並未改變；下週二、三(12、13日)距台最近，模擬路徑仍包括通過台灣的直接侵襲，或穿過巴士海峽因「共伴環流」而帶來劇烈降雨的威脅，兩者皆有發生的機率；不過此為一週左右的模擬，「不確定性」大，應繼續觀察模式的調整。

▲「國慶連假」：週六(9日)起至國慶日白天，水氣稍減、天氣略好轉。

今、明(7、8日)兩天偏東風挾帶水氣略增，迎風面北海岸、東半部及恒春半島有局部雨，大台北東側亦有局部短暫雨的機率；背風面西半部晴時多雲、午後中南部近山區有局部降雨的機率。今日各地氣溫：北部23至36度，中部23至36度；南部23至35度，東部21至33度。

最新模式模擬顯示，「國慶連假」：週六(9日)起至國慶日白天，水氣稍減、天氣略好轉，北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定；國慶日晚起至下週一(11日)，東風挾帶水氣略漸，天氣再轉變，東側降雨增多，北部轉有局部雨，中南部晴時多雲。下週二、三(12、13日)是否直接受颱風影響？或者共伴環流的影響？各國模式模擬都還在調整，應持續觀察。

▼前(5)日(左圖)與昨(6)日(右圖)20時美國系集模式(GEFS)模擬的比較，菲律賓東方擾動的路徑雖略向南調整，模擬路徑仍包括通過台灣的直接侵襲，或穿過巴士海峽因「共伴環流」而帶來劇烈降雨的威脅。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）