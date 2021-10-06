基隆暖暖消防分隊廳舍嶄新落成　林右昌：以小搏大最佳範例

▲基隆暖暖消防分隊廳舍嶄新落成。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市消防局暖暖分隊新建廳舍今（6日）下午舉行落成典禮，包括市長林右昌、消防署長蕭煥章、議長蔡旺璉及多位議員都到場觀禮。林右昌表示，暖暖分隊規劃時就融入防災等多項功能，正好是基隆市近幾年來以小搏大的最佳範例。

林右昌指出，暖暖分隊不僅是目前全市最漂亮、舒適的消防分隊，各項設施都是國家級的標準，在規劃時也融入防災元素，除了作為一般消防分隊使用外，萬一有重大災害發生時，可結合暖暖運動公園、暖東苗圃作為民眾緊急避難收容場所，讓民眾生命財產安全更有保障。

▲暖暖消防分隊新廳舍坐落於暖暖運動公園旁，4層樓高的建築物佔地1875平方公尺。

林右昌強調，基隆市這幾年能夠用很少的經費做這麼多事，就是在規劃時考量很多需求，以小搏大、用小錢發揮最大的效益，具有多項功能的暖暖消防分隊就是一個最好的證明。

消防局指出，新建暖暖消防分隊廳舍坐落於暖暖運動公園旁，4層樓高的建築物佔地1875平方公尺，總工程經費1億1281萬元，其中內政部消防署補助7963萬元，廳舍採斜屋頂設計，而建築物以鮮明的紅色屋頂與灰色主體對比，展現消防建築物強烈的存在感。

消防局強調，縱使市府財政狀況並不寬裕，林市長仍堅持編列經費提供最好的消防裝備、汰換老舊消防車輛、改善消防廳舍、增補消防人力，積極提升本市消防戰力，就是希望能提供民眾一個無憂的居住環境，消防局所有同仁也會努力，打造基隆市成為低災害、安心住的幸福健康城市。

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