懷疑女店員找錯錢…男「持刀折回超市」！她嚇壞：上班怕怕的

記者吳世龍、戴若涵／高雄報導

高雄市前鎮區某連鎖超市5日晚間發生一起事件！一名王姓男子到超市消費，懷疑店員找錯錢，竟持刀前往理論，當場嚇壞女店員。王男事後發現，是自己算錯錢，隨即逃離現場。警方獲報後，火速於12小時內逮人。

▲▼高雄男懷疑女店員找錯錢，竟拿刀返回店內找人理論。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

前鎮警分局復興路派出所5日晚間22時許，接獲報案某社區內超市有結帳糾紛，並有持刀情事，警方趕到現場了解，發現是一名王姓男子酒後於超商購買一包179元白米，返家後覺得超商算錯錢，於是持刀前往超商要找店員理論。

女店員見男子持刀雖心生畏懼，仍十分鎮定向王男說明，另一名店員見狀立即撥打110報案，隨後王男發現原來是自己算錯錢，自知理虧逃離現場。

警方根據被害人指認及調閱監視器畫面，鎖定嫌疑人為居住於該社區的69歲王姓男子，並於6日上午9時迅速找到王嫌，將人帶回復興所偵辦，訊後依恐嚇罪嫌函送地檢署偵辮。

針對這起事件，女店員父親表示，王男若認為找錯錢，「你可以來對(帳)嘛，也可以退錢，拿刀子來是怎樣」，並透露女兒上晚班時，他都會到店外等女兒下班，「一個女孩子不是這樣開玩笑的」。

當事女店員則表示，事發當時其他客人見狀幫忙錄影存證，一旁的同事則是出言勸阻王男，「可不可以好好說話」，坦言經過這起事件過後，上班內心都會有一點點怕。