快訊／陳柏惟坦承肇逃　刪Q總部氣炸：沒想到他這麼爛

▲陳柏惟進在國會殿堂玩棒球。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

台灣基進立委陳柏惟被爆2011年9月曾駕車撞傷機車騎士，肇事後第一時間逃逸無蹤，直到警方調閱監視器查獲他才俯首認罪。陳柏惟今（6）坦承此事，並表示「這不是抹黑，是刻在我心上的事件」。對此，刪Q總部呼籲陳柏惟應該主動辭職，「沒有想過他這麼爛！」

資深媒體人黃揚明6日透過臉書指控，陳柏惟2011年9月曾駕車撞傷機車騎士，肇事後第一時間逃逸無蹤，直到警方調閱監視器查獲他才俯首認罪。判決書詳細說明：「被陳柏惟撞倒的機車騎士，事後被送往距離案發地點不到2公里處的邱外科醫院治療，其傷勢包括顱內受傷、硬腦膜下腔出血等。」

刪Q總部表示，得知陳柏惟肇事逃逸一事感到非常震驚，沒想到陳陳柏惟除了履歷造假、說謊成性、出口成髒，還是一個肇事逃逸的前科犯，「我們有想過他爛，但沒有想過他這麼爛！」

刪Q總部指出，陳柏惟真的不適合當立委，因為陳柏惟連法律都不尊重，肇事就不應該逃逸，這是極其惡劣不負責任的行為，「民進黨你們真的要讓陳柏惟在這個選區代替你們的形象、代替你們發言嗎？沒有更好的人選嗎？」

刪Q總部說，陳柏惟自己辭職是最體面的方式，不要等到真的被罷免，就很難看，也奉勸陳柏惟先學會一個好公民再從事公職，「你現在連當一個好公民都有落差，有什麼資格擔任公職。」

陳柏惟道歉聲明全文

我是陳柏惟。先說明這個交通事件，這不是抹黑，是刻在我心上的事件。

當時因經濟因素，我兼差兩份工作，從早忙到深夜。那一天凌晨，我結束工作返家途中，因疲勞駕駛，導致事件發生，未有酒駕，警方通知到案後過程完全配合，在法院坦白認罪，事後積極也與對方和解、過程未有狡辯與逃避。

此事件完全是我的責任。

稍早也與當事家屬聯繫，對方只有一個請求，希望外界不要影響他們平靜的生活，我也要拜託大家，不要打擾他們，我們也互相祝福。

我十分明白，不對的事就是不對，賠償受害者的損失、深刻反省絕不再犯，是我在接下來的人生中，時時刻刻警惕自己的教訓。

這是我人生的轉捩點，在這件劇烈的教訓後，重新面對人生，才有了今天的陳柏惟。

我很感謝對方給我和解的機會，我不會逃避或掩蓋我的過去，誠實面對過去，是我一貫的態度。

最後，我要再一次向當事人和社會致上最深的歉意與反省。我會把這件事情，作為我人生永遠不會忘記的教訓，鞭策我自己，要用更大的努力，來回饋社會。