BNT疫苗「全年齡層開放」時間點曝！　莊人祥：第幾輪都沒差

記者嚴云岑／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘今（6）日表示明後天各有一批BNT疫苗到貨，合計數量預期在160萬至180萬劑之間。指揮中心發言人莊人祥表示，如果BNT持續到貨，就會把第11輪對象繼續往下開，第10輪開到47歲以上，之後很可能包含整個年齡層。他也公布開打時間點，「應該是從10/22後加上去」，可能在第十一輪也可能是第十二輪，「但沒什麼差啦。」

BNT疫苗累積到貨305萬劑，指揮中心日前臨時宣布第十輪疫苗加開BNT，第九類族群全納入，而ㄧ第十一輪預計提供的54萬劑，已先撥了38萬劑到第十輪，加上校園接種缺口也從原本的30萬人縮減為17萬人，的確有多一些疫苗可做分配，至於第十一輪年齡是否會下調，會再精算後做最終確認。

指揮中心今日公布第十一輪BNT第一劑、AZ第二劑預約分流，第十一輪BNT包含47歲以上的一班民眾、12至22歲與18歲以上的第九類對象，預約時間在10/11上午10時至10/13中午12時，與AZ第二劑同樣在10/15至10/21開打。

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莊人祥表示，近日持續會有BNT到貨，之後會從47歲往下開，也有可能整個年齡層都包含，不過就看最後來的量多少，「有可能是全開！」

他另提到，第十一輪BNT與AZ都各分配90多萬劑，須在7天內打完，「時程上已相當緊湊」，未來如果要加開對象，應該會從10月22以後再加進去，但無論是列在第十一輪或第十二輪都沒差，總之就是從22日以後才會再往下開。