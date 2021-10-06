促轉會欲拆除中正紀念堂蔣公銅像　朱立倫：勿破壞歷史文化資產

▲國民黨主席朱立倫6日到大溪慈湖向蔣公陵寢謁陵，針對促轉會要求拆除中正紀念堂蔣公銅像，朱立倫表示，勿製造對立，無須破壞歷史文化資產。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨主席朱立倫6日上午到大溪慈湖、頭寮向蔣公、蔣經國陵寢謁陵，受訪時針對促轉會有意拆中正紀念堂蔣中正銅像時表示，「絕對不要破壞我們的歷史，不要破壞文化資產」，呼籲蔡政府「不要製造對立、製造紛爭」，因為這不是民主之福、更不是一個現代化國家應做的事情。

▲國民黨主席朱立倫6日到大溪慈湖蔣公陵寢謁陵。（圖／記者沈繼昌翻攝）

朱立倫上午在中央黨部副秘書長江俊霆、桃園市黨部主委邱奕勝與黃國園、黃j復興黨部主委與代表等人前往慈湖、頭寮向2位故總統陵寢謁陵致意。

針對媒體詢問促轉會要求把中正紀念堂蔣公銅像移走，朱立倫指出，所有台灣民眾都十分尊重我們的歷史，包括中華民國的歷史、蔣公當時保衛台灣、經國先生建設台灣等，這些都是事實。沒有經國先生的努力，哪來的科學園區？哪來的護國神山台積電？哪來的十大建設？哪來今日現代化的台灣？

▲國民黨主席朱立倫6日到大溪慈湖蔣公陵寢謁陵，針對促轉會要求拆除中正紀念堂蔣公銅像一事，朱立倫做出回應。（圖／記者沈繼昌翻攝）

朱立倫認為，對於老總統，我們認為應該要尊重，絕對不要破壞我們的歷史、不要破壞文化資產。至於銅像，十幾年前陳水扁執政時，當時就已經發生這種不幸事情，當時我們將所有銅像整理好，成為後來的兩蔣文化園區。沒想到到了二十一世紀的今天，還在做這樣的事情，他認為蔡總統可能要思考一下：「台灣真的需要製造對立，製造所有這些紛爭？」這不是民主之福、更不是一個現代化國家該做的事情。若要遷移銅像，也必須尊重民意；做法不可如此粗暴，以破壞歷史、破壞文化資產的作法來遷移銅像。

▲國民黨主席朱立倫6日到大溪慈湖蔣公陵寢謁陵，會後與陪同謁陵黨部主委與代表等人在陵寢前合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，媒體還詢問，針對桃園市長選舉是不是特別關心？有什麼想法？朱立倫強調，桃園是他的家鄉，自然會重視桃園，會成立一個「選舉策略工作小組」、「策略委員會」，就台灣各地來做分析、檢討，隨時都跟邱奕勝議長、邱主委密切地聯繫。

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