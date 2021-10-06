性侵13歲少女遭報復！脫光暴打+辣椒水噴下體　12私刑手下場曝

▲桃園市張姓男子2019年疑似對未成年少女性侵，事後被交保引發受害少女親友不滿動用私刑凌虐，並逼迫脫光衣物以辣椒水噴灑下體，過程還以手機拍攝還上傳臉書進行公審。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

張姓男子2019年間涉嫌性侵未成年少女，事後獲得交保，受害少女親友不滿將張男約出帶到桃園市蘆竹區偏僻處動用私刑，剝光張男毆打再以辣椒水噴灑下體，還以手機拍攝過程上傳臉書網站公審，檢警查出涉案人包括2名邱姓與3名郭姓男子涉案，另還有7名少年涉案；桃園地院審理期間，5名涉案成年人與張姓被害人和解並賠償損害，法官審結依成年人與少年共同犯傷害、散布竊錄身體隱私部位罪，判處5人應執行20到60天不等拘役，李姓少年與6名少年則交由桃園少年法庭審理，性侵部分仍由檢警偵辦中。

2019年間在臉書流傳一段私刑影片，遭剝光衣服的張姓男子被12名男子毆打，還以辣椒水噴灑下體，喝令其大聲喊出姓名、住址，影片長度為2分33秒，影片中男子被一群人大聲呼喝，大罵「敢強姦13歲小女生」，男子下體被噴灑辣椒水痛得哇哇叫，私處整片紅通通的，男子痛到轉身還被痛罵。

蘆竹警方循線查獲5名成年男子與7名少年到案，桃檢查出，李姓少年懷疑13歲小女友遭人性侵，2019年4月8日晚間，夥同28歲邱姓、24歲邱姓、26歲郭姓、24歲郭姓、22歲郭姓男子與6名少年，將張姓男子約出並以車子押到蘆竹區一處偏僻的產業道路，一行人抵達後就章團團圍住，分持球棒、安全帽痛毆，造成其左小腿流血、骨折與全身多處瘀傷，隨後李姓少年逼張脫光衣物，持辣椒水噴其下體，旁人則持手機全程錄影，散布給在場者並輾轉外流至臉書，甚至被轉PO到臉書社團被網友公審，檢方偵結依傷害、散布竊錄身體隱私部位罪嫌向地院聲請簡易判決處刑。

桃園地院法官審酌，張姓被害人事後向警方報案，包括邱姓男子在內5名成年人，事後皆與張姓被害人達成和解並賠償損害換取法院輕判，桃園地院法官近日分依成年人與少年共同犯傷害、散布竊錄身體隱私部位罪，判處5人應執行20至60日不等拘役，得易科罰金；李姓少年及6名少年交由少年法庭審理，性侵部分則由檢警偵辦中，本案還可上訴。

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